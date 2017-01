“Todo lo que tengo fue antes de ser gobernador”

Tras la denuncia por redes sociales que difundió la Dirigencia Estatal del Partido Morena sobre el patrimonio de Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado, este respondió y dijo que respeta los señalamientos, pero no los comparte y llamó a la senadora Layda Elena Sansores Sanromán a sumarse al trabajo de gestión por Campeche y dejar de tratar de llevar agua para su molino.

En entrevista, Moreno Cárdenas señaló que “nosotros respetamos a la senadora Sansores siempre; es una dama, la respetamos, no compartimos sus opiniones y en Campeche todos nos conocemos, desde hace muchos años”.

Agregó sobre su patrimonio: “Dejé en claro eso; desde antes de ser gobernador de Campeche, el día 15 de septiembre, presenté mi declaración patrimonial, de conflicto de interés y la fiscal, así que yo todo lo que tengo está en la página de internet, y lo tengo antes de ser gobernador”.

Alejandro Moreno enfatizó que “hay que dejarlo claro: no soy empresario, no tengo negocios, no tengo gasolineras, no tengo nada; soy político de toda la vida, pero respetamos a la licenciada Sansores. Y lo que hacemos nosotros, hay que ser congruentes en esta vida, aquí como les dije, si en Campeche no quieren que algo se sepa, ni lo piensen”.

Convocó a los partidos políticos, y a los legisladores locales y federales a sumarse a las acciones de gestión, como representantes del Estado.

“Hoy necesitamos unidad y trabajo en equipo. No es correcto tratar de sacar raja política, o como dicen, querer llevar agua a su molino”. ARM