Presidente Enrique Peña Nieto entrega el PND 2016

CDMX— En ceremonia llevada a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional del Deporte (PND) 2016.

En la categoría no profesional, los acreedores a dicho reconocimiento fueron la taekwondoín María del Rosario Espinoza, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández, el boxeador Misael Rodríguez y el clavadista Germán Sánchez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016.

María del Rosario, Ismael Hernández y Germán Sánchez lucieron vestimenta del Ejército, mientras que Misael Rodríguez y Guadalupe González presumieron de su traje de la Marina.

En el ramo profesional, que no incluye reparto económico, el galardonado fue el pitcher Roberto Osuna, quien destacó por su labor con los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas, al cumplir con 56 salvamentos.

Hilario Ávila, sensei del representativo de judo en los Juegos Paralímpicos Río 2016, ganó el PND en la categoría de entrenador, mientras que en la modalidad juez-árbitro la acreedora fue Nubia Segundo gracias a su trabajo en taekwondo durante los pasados Juegos Olímpicos Río 2016.

En el deporte paralímpico los premiados fueron los medallistas en Río 2016; el atleta Edgar Navarro, la judoca Lenia Ruvalcaba, la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela y Luis Zepeda, quien es especialista en lanzamiento de bala, disco y jabalina.

Mientras, como ganadores del Premio Nacional al Mérito Deportivo (PNMD) por actuación y trayectoria fueron elegidos el jinete Víctor Espinoza, la tenismesista paralímpica Cristina Hoffman y la nadadora María Teresa Ramírez, además del empresario Carlos Bremer, por fomento, protección e impulso de la práctica del deporte.

En la entrega de los premios, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo acompañado de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Aurelio Nuño, titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Con excepción de la taekwondoín María del Rosario Espinoza, el beisbolista Roberto Osuna y el empresario Carlos Bremer, el resto de los ganadores obtuvieron un monto económico de 703 mil 580 pesos.

Además, todos se adjudicaron una medalla de oro, una roseta y un diploma firmado por el presidente de la República Mexicana. NOTIMEX