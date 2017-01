Desaparecer deportes de conjunto es atentar contra la escencia del olimpismo

El desarrollo del deporte en cualquier país o nación, Estado, Municipio, ejido, comunidad y colonia es imprescindible, sobre todo los llamados deportes de conjunto de donde casi siempre surge el individual, porque es en la conglomeración donde se detecta a los talentos que se llevan al alto rendimiento en ambas modalidades, y con lo que están haciendo el SINADE y CONADE, de desaparecer los deportes de conjunto de la Olimpiada Nacional, atenta contra todo lo que el olimpismo pregona en cualquiera de sus manifestaciones y más claro está en los aros y sus colores.

Leyendo los comunicados de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), sobre todo los últimos dos en cuanto a las reuniones del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) y en el que participaron todos los representantes de los Institutos del Deporte de los 32 Estados del país o en su gran mayoría, queda claro que la Federación está tratando de hacer responsable de los cambios en la Olimpiada Nacional a los Estados y ellos lavándose las manos.

En el boletín que manejaron el pasado lunes 16 de enero, dejan entrever que la CONADE no tuvo nada que ver en el que se haya considerado no convocar los deportes de conjunto para la edición 2017 de la Olimpiada Nacional, sino que fueron los representantes o directores de los Institutos del Deporte de 26 de los 32 estados del país y las tres organizaciones nacionales consideradas como entidades deportivas, las que tomaron dicha determinación.

Y en el que se dio a conocer el día lunes 23 de enero, ahora la CONADE está abogando para que sean considerados nuevamente, y también se dejan llevar por un momento más político que deportivo, y en el que la política deportiva quedó de lado solamente se dieron intereses de este organismo con el Estado de Jalisco.

Desde el 2016 la Olimpiada Nacional se ha convertido en un botín político para muchos, pero que estos no se han puesto a pensar en el beneficio de la niñez y juventud de todo el país, con los cambios que le han estado haciendo al formato original, y donde las federaciones deportivas han sido fundamentales en el deterioro de la misma, y donde pocos Estados son los beneficiados y otros han sido comparsa nada más.

El año pasado el nivel de participación en la máxima justa deportiva a nivel nacional disminuyó drásticamente en cuanto a la cantidad de atletas que participaron de 25 mil a 15 mil, cosa que se pudiera decir que fue en favor de la calidad pero en competencias internacionales México no figura más que entre los 10 primeros lugares, y quizá ahí muchos Estados y la propia CONADE se han agarrado para recortar los gastos y las propias sedes.

También con el pretexto de no explotar a los niños se modificaron las categorías hasta convertirse tres competencias en una, como lo fue la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional, cuando antes era Olimpiada y Paralimpiada Nacional.

Este año fue eliminar de la fase nacional de la Olimpiada a todos los deportes de conjunto y dejándole todo a las federaciones para que sigan haciendo de las suyas como cada año lo hacen, por ejemplo las federaciones de judo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, taekwondo, entre otros, que hacen pagar a los entrenadores cuotas disfrazadas con cursos de actualización en el que tienen que participar de manera obligatoria para que puedan dirigir a sus atletas durante sus competencias. Al final, esto viene siendo un gasto para los Estados y que repercute en el nivel del atleta en ocasiones o el resultado final.

Todo lo que está haciendo la CONADE con manipular el Sistema Nacional del Deporte, es acabar con la Olimpiada Nacional y con ello dejar a muchos jóvenes sin oportunidades de tener un mejor nivel de vida, porque muchos de los atletas que vemos año con año siguen estudiando o preparándose gracias a que reciben becas de instituciones educativas en todos los niveles, tanto en deportes individuales y de conjunto.

Esto también repercute en el desarrollo del país, la muestra fue lo que pasó en los pasados Juegos Olímpicos en Río 2016, donde las expectativas parecían que no se iban a cumplir y fue en los últimos días que se salió del último lugar del medallero. Cualquier cosa que pudiera ser el pretexto para modificar el formato de la Olimpiada Nacional atenta contra los derechos de los niños y los jóvenes mexicanos.

Afortunadamente en Campeche se sigue trabajando en pro del deporte al mantener un presupuesto digno para tener a atletas bien preparados y las gestiones que se están haciendo por mejorar la infraestructura deportiva, pero también es momento de que se voltee a ver los deportes de conjunto con el mismo interés que se tiene en los deportes individuales y no darle pretexto a nuestras autoridades para eliminarlos de la justa nacional.

La lectura que se le puede dar es que el momento por el que atraviesa el país al acabarse la “gallina de los huevos”, o sea PEMEX en completa quiebra, para no decir que la pésima administración de los últimos gobiernos han sido los que han llevado a tener un país en crisis económica y que ha Campeche le ha tocado la peor parte y también culpa de las administraciones anteriores en no crear alternativas como por ejemplo detonar desde hace unos 10 años la llamada industria sin chimeneas; pero no es así, porque hay alternativas viables que permitan que este certamen subsista no por capricho de uno o por satisfacer egos como con el Estado de Jalisco que domina en el medallero pero cuyos resultados internacionales no son palpables, sino como un derecho de los jóvenes mexicanos. GCD