Sin acuerdos entre Comuna y antorchistas

La comisión de al menos 10 personas del Movimiento Antorchista de la colonia “La Antorcha”, que representó a las más de 310 familias de dicho lugar de la comunidad de Puerto Rico, encabezados por el representante Luis Lajas Müller, entablaron pláticas con un nuevo funcionario municipal, en el que no tuvieron una respuesta favorable.

En entrevista, Lajas Müller, señaló que no hubo un buen entendimiento con el Ayuntamiento de Carmen, porque lo único que hicieron fue cambiar al subsecretario que durante un año les estuvo dando la cara y en lugar de mandar a Julio Villanueva Peña, enviaron a la reunión a Silvestre Castillo Ruiz, para que escuchara de nueva cuenta las peticiones que se hicieron desde hace más de un año.

Al continuar, explicó que durante la reunión se hicieron los tres planteamientos fundamentales que son: la electrificación; el pozo de agua potable, la cual ya está la obra hecha, solo falta la fuente de agua; y de manera urgente el material para el relleno de calles y de lotes, en la que se tiene que seguir insistiendo.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo ayer por la mañana, en la sala de la Secretaría del Ayuntamiento, el líder del Movimiento Antorchista, reiteró que no hubo ningún tipo de compromiso o respuesta favorable por parte de Castillo Ruiz, debido a que es nuevo en el caso; “el funcionario municipal solo comentó que la petición la tiene que turnar al edil carmelita y que posteriormente nos hacen un llamado; no quiso hacer compromiso de una nueva reunión”, indicó. CJE