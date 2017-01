PAN avala presencia de la Gendarmería en el Estado

Es importante que se trabaje de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno: SCC

En el Partido Acción Nacional (PAN) avalamos y respaldamos la decisión del mandatario estatal, Alejandro Moreno Cárdenas, en traer de nueva cuenta la Gendarmería al Estado de Campeche, así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Municipal del partido, Sebastián Calderón Centeno, quien reconoció que es importante que se trabaje de manera conjunta entre los tres órganos de gobierno, tanto estatal, federal y municipal.

“Mientras más coordinación haya entre los tres órdenes de gobierno, hay mayor seguridad para abatir la delincuencia; el pueblo quiere un combate frontal a la delincuencia, venga del gobierno que venga, y los tres deben coordinarse como lo están haciendo ahora”, precisó.

Al continuar, aseveró que los inversionista que vienen a la isla a la creación de nuevas fuentes de empleos, no invierten, si no hay seguridad; “no solo se habla de la seguridad en su movimiento económico, sino en la seguridad pública, en sus recursos, seguridad para qué la gente vaya al trabajo, en las escuelas, el campo, en este último se han dado a conocer algunos secuestros a ganaderos, sobre todo en la zona de Candelaria”, agregó.

En ese sentido, dijo que al actuar todos los elementos de seguridad pública para combatir esos tipos de delitos que tanto aquejan a la ciudadanía en general en todo el Estado, es de suma importancia; sobre todo en la zona antes mencionada, al igual que Escárcega y el Municipio de Carmen, que son los lugares más ganaderos del Estado.

Asimismo, explicó que la gendarmería realmente se formó con miembros retirados de la Armada de México y el Ejército, por lo que hay mucha capacitación dentro de este cuerpo de seguridad, a parte que tomaron cursos de seguridad nacional, para la policía y seguridad pública; entonces, es un sistema de bastante protección a cualquier comunidad.

Finalmente, expresó que los principales índices delictivos se bajan y se disminuyen con la educación y los valores de la familia; “es en los hogares donde realmente se debe empezar para que estos delitos no vayan a la alza, no solo en la isla o el Estado, sino a nivel nacional”, finalizó. CJE