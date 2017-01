AMC entrega el premio “Justo Sierra Méndez” 2017, a la UNACAR

Es un logro de toda la comunidad universitaria y de la sociedad carmelita

“México no le puede fallar a su juventud. Hoy más que nunca se requiere que los títulos profesionales se conviertan en empleos reales y que los jóvenes profesionistas sean auténticos protagonistas de la transformación y del cambio”, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al hacer entrega del Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América”, 2017, a la Universidad Autónoma del Carmen.

En emotivo discurso pronunciado ante estudiantes y personal docente y administrativo de la máxima Casa de Estudios, así como de representantes de diversos sectores de la comunidad carmelita, el mandatario estatal también hizo un llamado a los jóvenes estudiantes para construir patria desde la isla más importante de México.

Luego de entregar en manos del rector universitario, José Antonio Ruz Hernández, el máximo galardón que otorga el pueblo y gobierno de Campeche, consistente en pergamino y medalla de oro, Moreno Cárdenas significó que la educación es la gran puerta hacia el crecimiento y desarrollo, y en ella Campeche cimienta su transformación para ser una Entidad más fuerte y sólida.

En el Centro de Convenciones “Carmen XXI”, resaltó que con el galardón la alma máter no solo recibe un amplio reconocimiento a su historia formativa de 50 años y los logros institucionales alcanzados, sino se ratifica que la institución es orgullo y pilar del desarrollo de Carmen, del Estado y del país.

“Para hacer frente a los retos se necesita de la capacidad y el talento de los jóvenes universitarios, y en la UNACAR se encuentra una buena parte de los mejores jóvenes que no le deben de fallar a nuestro Estado y al país”, enfatizó.

Ante los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio, y de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, el titular del Poder Ejecutivo expuso que el Premio Estatal entregado a la UNACAR es un logro de toda la comunidad universitaria, de la sociedad carmelita y de quienes han dirigido a la institución a lo largo de 50 años. “Es un premio que hoy les entrega el pueblo y gobierno de Campeche por ser una institución académica de prestigio, ganado a pulso”, remarcó.

El mandatario campechano también significó que “Justo Sierra Méndez” es el más universal de todos los campechanos y uno de los mexicanos más notables en la historia del país, que a lo largo de su vida y obra siempre dejó en alto el nombre de Campeche y de México.

Indicó que el Maestro de América es un hombre que se abrió paso hacia el camino del éxito y del triunfo; “es ejemplo de lo que los campechanos podemos hacer juntos y de lo alto que podemos llegar. Es un emblema de que en Campeche hay gente profundamente capaz, comprometida y con voluntad inquebrantable”.

Moreno Cárdenas reiteró su llamado a hablar bien de Campeche y presumir sus fortalezas, al tiempo que remarcó que Carmen es símbolo de progreso en la Entidad, por lo que desde el inicio de su gestión trabajó para reconstruir el escenario de oportunidades en el municipio, ejerciendo importantes inversiones en materia de infraestructura urbana e impulsando el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo.

Precisó que este 2017 y el próximo serán clave para la construcción de obras importantes como el nuevo puente de La Unidad, el distribuidor vial del Chechén y la nueva unidad deportiva de la isla, entre otras.