Peña Nieto cancela reunión con D. Trump

CDMX– El presidente Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programa para el próximo martes con su homólogo estadunidense, Donald Trump.

“Esta mañana (ayer) hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, precisó en su cuenta de Twitter @EPN.

En un segundo tuit escribió que “México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Por otro lado, el presidente convocó a los coordinadores parlamentarios del Senado a una reunión este viernes a las 14:30 horas en la Residencia oficial de Los Pinos para dialogar sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Tuve una conversación telefónica con el senador (Emilio) Gamboa, quien me ha pedido asistir a esa reunión, más tarde veré al senador (Fernando) Herrera, que como presidente de la Junta de Coordinación Política, tendrá la misma información”, confirmó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa.

En entrevista, el legislador perredista dijo que espera que la reunión sea para construir una posición del Estado mexicano, donde el presidente Enrique Peña Nieto, no tendrá ningún regateo de parte del PRD.

Pero dejó en claro que el PRD no se presentará si solo se trata de un acto, con diversos actores, para respaldar al Ejecutivo Federal, luego de que canceló su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programado para el próximo martes.

Diputados acudirán

Los diputados federales acordaron acudir este viernes a un encuentro con el Presidente de la República en la Residencia Oficial de Los Pinos después del mediodía.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Francisco Martínez Neri.

Notimex