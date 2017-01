AMC reprueba muro de Trump y respalda a EPN

La afrenta es del presidente de los EU, no del pueblo norteamericano, afirma el gobernador

El gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, otorgó su respaldo al presidente Enrique Peña y señaló que México no pagará ni un solo centavo del muro que pretende construir Donald Trump, llamó a la unidad de los mexicanos y a incrementar el consumo interno para fortalecer nuestra economía.

“No solo se respalda la decisión del presidente de la República, sino también se apoya y se comparte”, precisó, al mencionar que México es un pueblo de carácter, de paz, armonía, pero sobre todo, comprometido.

Tras el homenaje al Maestro de América y en la entrega del Premio Estatal Justo Sierra 2017 en Ciudad del Carmen, dijo: “Como muestra responsable del trabajo en equipo, respaldamos la decisión del Ejecutivo federal todos los gobernadores, todos los partidos. Las Cámaras de Senadores y Diputados y las organizaciones políticas trabajarán en unidad, con firmeza, respeto y diálogo, para lograr los mejores beneficios para el pueblo de México”.

“Lo más importante es permanecer unidos, porque no solo están en riesgo nuestros hijos o nietos, sino está en riesgo la dignidad del pueblo de México, ante la afrenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que todo lo hace a título personal, no a nombre del pueblo norteamericano”, añadió.

Expresó Moreno Cárdenas que hoy son tiempos de unidad, de pensar en Campeche y México, en el beneficio de todos los mexicanos que se encuentran en el país vecino de Norteamérica, para que en toda la Unión Americana se apoye y asesore a los mexicanos, principalmente a los campechanos que se encuentran allí.

Indicó que el pueblo norteamericano ha sido amigo y socio comercial de México, estableciendo un gran compromiso de fraternidad, de unidad y de trabajo; “por eso debemos estar unidos para que a México le vaya bien. La unidad da fortaleza y hay que respaldar al presidente Peña Nieto”.

Reprobó la construcción del muro en la frontera norte del país y más que el presidente estadounidense pretenda que sea pagado por los mexicanos.

POR EL CONSUMO INTERNO

Alejandro Moreno dijo que en breve hará un importante anuncio para promover el consumo interno y ofrecer estímulos a quienes visiten Campeche el próximo periodo vacacional de Semana Santa y en Carnaval.

-Tenemos que recorrer México y consumir productos mexicanos. Vamos a respaldar a las Cámaras empresariales, impulsando programas y proyectos para fortalecer los productos campechanos. Todos debemos apoyar a nuestros productos, consumiéndolos- señaló.

Ante la amenaza de deportación que pesa sobre los mexicanos en Estados Unidos, Alejandro Moreno indicó que los campechanos en ese país reciben atención de la Red Consular de México y de su Gobierno. GK/CJE