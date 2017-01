Danilo Echeverría ya no pertenece al FUTV: Arjona J.

Solo promueve el divisionismo; es mentira que vaya a dar placas, afirma

Tras el anuncio de que se formaría otro sindicato de ruleteros, el dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, José Luis Arjona Jiménez, aseguró que quien lo promueve, Danilo Echeverría, ya no pertenece a este gremio por indisciplina, expediente judicial y por no pagar sus cuotas, en tanto que los beneficiados con concesiones se mostraron indignados porque han luchado por años para tenerla y hoy, los desprestigian.

En entrevistas por separado, Arjona Jiménez señaló que hay grabaciones donde Echeverría Pereyra exhorta a los taxistas a manifestarse contra el gobernador Alejandro Moreno y les promete placas y concesiones.

“Este seudolíder de antaño fue guarura de un funcionario y tiene antecedentes penales; pero los tiempos hoy no son para cumplir caprichos y precisamente quiere aprovechar el relajo para sacar jugo. Siente que por lo que hace, se le van a dar 50 placas; es cierto, se acaban de entregar 29 a socios que han luchado desde hace mucho tiempo, pero no fue por soborno, como señala Danilo”, aclaró el dirigente.

Además, indicó que Danilo ya está viendo su movimiento como un negocio, alentando a la gente de que van a dar placas, lo cual dijo es una mentira, no es cierto y esto lo señala en audios en poder del dirigente de los taxistas y que dio a conocer.

“Lo que pasa es que le “movieron el tapete” al renovarle la orden de aprehensión que tiene en su contra, pero no veo la corrupción que él dice, porque en el Sindicato cobramos cuotas a los que voluntariamente pertenecen, que es de 30 pesos mensuales y de ahí se hacen los trámites ante el IET, cuyos pagos se hacen en Finanzas”, añadió.

Reiteró que de acuerdo a los, estatutos Danilo ya no es socio, porque hay un artículo que se refiere a que quien promueva el divisionismo, simplemente está fuera; “este compañero además, tienen suspendido su tarjetón por haber rentado una placa que no era de él y habla de que darán 100 placas; piensa que es comprar tomates porque antes se hace un estudio socioeconómico al beneficiario”, sostuvo.

Por su parte, Ramiro Jesús Rodríguez Cuenca, uno de los beneficiados con una concesión, expuso que en su caso es una lucha de muchos años que ahora tenga su placa, porque tiene 16 años de haber ingresado y desde la administración anterior la ha luchado.

Sostuvo que Danilo no debe promover el divisionismo, sino al contrario, unirse para que se logren las cosas, pero señalar que con chantajes y dinero se consiguió la concesión, es una mentira, señaló el taxista. JC