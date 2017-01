México no pagará un solo ladrillo del absurdo muro

Los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC) siguen vigentes, por lo que se debe mantener la calma, precisó el gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, al reiterar que México no pagará un solo ladrillo del absurdo muro.

A su llegada a Campeche en el vuelo comercial de Aeroméxico, el mandatario campechano garantizó que se tiene un trabajo en equipo y unidad, con las mejores propuestas y el mejor proyecto para replantear la relación con Estados Unidos, enfocándose a nuevos mercados y por ello, buscan construir un entorno económico a nivel internacional, con los países del Pacífico, como India, con la Unión Europea, porque nadie está de acuerdo con ese muro absurdo.

Asimismo, dijo sentirse contento porque el pueblo de México se ha unido a esta causa que no tiene colores, partidos, nombres y apellidos, porque la única causa es México, cuidar nuestro pueblo y el beneficio de las familias campechanas.

Precisó que el Gobierno de la República se reunió “con las cámaras, con la Secretaría de Hacienda y han destinado mil millones de pesos para fortalecer los 50 consulados que hay en la Unión Americana y nosotros estamos trabajando desde aquí con los consulados también, para darle la atención a todos nuestros hermanos migrantes y también de estar atentos con nuestros migrantes campechanos, por ello la convocatoria es a la unidad y que participemos en las decisiones que tomemos”.

Garantizó que no habrá mayores dificultades en el tema de las exportaciones, porque el TLC está vigente, “solo se rompe a solicitud de una de las partes, está integrado por tres partes, hay que tener tranquilidad en los mercados internacionales porque mientras siga vigente el acuerdo, lo que privan son las leyes, el acuerdo, que están plasmados en el TLC”. WM