Serena Williams rompe récord al ganar Abierto de Australia

Melbourne, Aust— La tenista estadunidense Serena Williams se coronó en el Abierto de Australia al vencer a su hermana Venus, con lo cual se adjudicó su título número 23 de Grand Slam y así romper récord en la era abierta.

Con una victoria por 6-4, 6-4 sobre su hermana mayor, Serena ahora tiene siete títulos del Abierto de Australia, convirtiéndose en su Grand Slam más exitoso conjuntamente con Wimbledon. También ha ganado seis títulos del US Open y cuatro en Roland Garros.

Las Williams se enfrentaron por 28 ocasiones y esta fue su novena final de Grand Slam, pero desde 2009 que no peleaban por un título.

Williams, de 35 años, igualó el récord de Stefanie Graf con su triunfo en Wimbledon en 2016. Ese registro de la alemana de 22 Slams se había mantenido desde el Abierto de Francia 1999.

El partido fue tenso, con las dos hermanas conscientes de lo que estaba en juego; una victoria para Serena no sólo rompería el récord, sino que también volvería a lacima de la clasificación de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).

Intercambiaron breaks para comenzar, con la cabeza de serie número dos estableciéndose antes para ganar el primer set después de siete aces y 16 ganadores.

Pero Serena, que entró en el partido con un registro de 20-0 después de ganar el primer set en finales de Grand Slam, resultó demasiado fuerte al final, rompiendo sólo el saque una vez en el séptimo juego para sacar para la victoria récord, golpeando un total de 27 ganadores por sólo 23 no forzados. NOTIMEX