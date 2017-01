Campeche FC se apodera de la cima

Contundente jornada tuvo Campeche FC Nueva Generación para afianzarse en la primera posición del Grupo C en la categoría Sub-13, con paso perfecto al vencer, 10 goles por 0, y se colocó momentáneamente en el primer lugar de la categoría Sub-15 al superar, 22 goles por 0, a Mayas Kukulkán, en partido de la jornada nueve de la temporada 2016-2017 de la Liga Nacional Juvenil, efectuados en el campo de la Muralla Kin-Ha.

Fue dueño absoluto Nueva Generación del juego en las dos categorías desde el primer minuto de juego, pues en ambos con goles tempraneros de los llamados de “vestidor” se abrió paso al triunfo, para cerrar de forma contundente la primera vuelta de la campaña y sobre todo se mostraron como un cuadro sólido en todas sus líneas ante un rival que muy poco ofreció.

En la categoría Sub-13, Campeche FC Nueva Generación fue contundente desde el primer minuto de juego para terminar venciendo, 11 goles por 0 a Mayas Kukulkán, para tener un inicio de año con 17 goles y de paso mantuvo su racha invicta a siete partido y es el mejor en todas las líneas en la también llamada Quinta División, al llegar a 21 puntos, con 50 goles anotados y apenas uno recibido, para ser la mejor ofensiva y defensiva.

Tras el saque inicial en el que los Mayas mostraron que venían por un buen resultado, al sacar disparo a gol, pero de inmediato Campeche FC se adueñó del juego para abrir el marcador en la segunda jugada de gol que tuvieron en el arco rival en los botines de David Tuz y a partir de ahí las acciones se desarrollaron en el campo de Kukulkán, pero tardaron 11 minutos, después de cansarse de fallar, que ampliaron su ventaja con tanto de Fernando Gallardo.

Dos minutos después, sumaron el tercero con un gol de Ángel Rivero, tres después hicieron el cuarto en los botines de Jared Arteaga, y antes del descanso cayó el quinto en los pies de Rodrigo Huchim, para un, 5 por 0.

Iniciando la segunda parte con par de goles de Jared Arteaga para llegar a tres en el partido ampliaron su ventaja, luego bajaron el ritmo de juego y por espacio de 15 minutos, hasta que al 60 Luis Tuz hizo el octavo gol, luego Ángel Rivero con el segundo en su cuenta y solitario de Alan Ramírez completaron la victoria con un contundente, 10 por 0.

En la categoría Sub-15, Campeche FC Nueva Generación, tras un inicio lento a pesar de que al minuto uno de juego ya estaban ganando, terminaron pasándole por encima, 22 goles por 0 a Mayas Kukulkán, para llegar a 17 puntos y colocarse momentáneamente en el liderato del grupo para empatar en puntos con los Pioneros, que aún no jugaba frente a Chivas Valladolid, y los rojiblancos llegaron a 34 goles anotados y seis recibidos, para una diferencia de más 28.

Un gol al minuto dos de Jovanny Montenegro, después de varios intentos, abrió el camino al triunfo ante la endeble defensiva de los Mayas, y nuevamente dominaron el juego, pero no lo reflejaron en el marcador, al fallar demasiadas oportunidades claras hasta que al 14 el propio Jovanny marco el, 2 por 0, y poco después inició el concierto de Julián Wong, quien despedazó a la saga emeritense al sellar una actuación de 13 goles, al sumar seis más en el primer tiempo, dos de Jorge Zubieta y el tercero de Montenegro para un, 11 por 0.

En el complemento, sabiendo que un gol podría marcar diferencia en un momento dado, aprovecharon que los visitantes ya no podían con tanto esfuerzo físico realizado, completaron la goleada con seis goles más de Julián Wong, quien de esta forma se colocó como el máximo rompe redes de la categoría, al llegar a 19 en su cuenta personal. Completaron con dos goles más de Jorge Zubieta, y uno de Esteban Farfán y de Julio Desiac. GCD