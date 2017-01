Campeche logra un título en la Gira Infantil y Juvenil de Golf 2016-17

Un título obtuvo Campeche en la IV fecha de la Gira Infantil y Juvenil de Golf 2016-2017 de la Zona Sureste, con el primer lugar de Santiago Castillo González, en la categoría 7 años y menores, mientras que Yucatán fue el máximo ganador con seis primeros lugares, después de dos días de competencias en “El Delfín” Golf Course, del Deportivo Campeche Country Club.

La gira de golf, avalado por la Federación Mexicana de este deporte, de la Zona Sur-Sureste, contó con la participación de 130 niños y jóvenes de entre los siete a los 18 años, de Campeche como sede, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, concluyó con la repartición de los títulos y que al concluir la gira se define a la Selección de la zona que participará en el Campeonato Nacional, que convoca la federación.

De esta forma, Santiago Castillo González hizo válido su localía, al hacer el 1-2 con André Martínez Valdez, representando a “El Delfín” Golf Course, en la categoría 7 años y menores, varonil, ocupando el tercer sitio Axel Maddad Sánchez, de Yucatán; en la rama femenil, el sitio de honor fue para Carla Violeta Morales Pamplona, de Quintana Roo, el segundo Luna Valentina Carreño, de Tabasco, y tercero María Isabel Ramírez de la Llave, de Yucatán.

El campeón en la categoría 8-9 años, varonil, fue Rafael Alejandro Rodríguez Bierot, el segundo fue para Manuel Pacheco Alonzo, de Yucatán, y el tercero para el campechano Adrián Martínez Valdez; en la rama femenil, el Yucatán Country Club hizo el 1-2-3 con Habsy María Martínez Aguirre, Patricia Carolina Colmenares y María Fernanda Ramírez de la Llave.

El Club de Golf de Yucatán y Yucatán Country Club dominaron con el 1-2-3 en la categoría 10-11 años, rama varonil, con Juan Pablo Ortiz Rodríguez, Eduardo Ramírez de la Llave y Said Gibran Karam Tostado, respectivamente; mientras que en la rama femenil Samantha Victoria Colombine, de Tabasco, se llevó el campeonato, seguida de Luciana Ugalde García y Jimena Herrera López, del Club de Golf de Yucatán.

Repitió el Yucatán Country Club en los tres primeros lugares en la rama varonil de la categoría 12-13 años, con Manuel Barbachano Lascuraín, Sebastián Gamboa González y Alejandro Fierro Saúl, al igual que en la rama femenil con Ariel González Arceo, en segundo quedó Sara Tomaszewski Kaczmarczyk, del Club Puerto Cancún, Quintana Roo, y Daniela Álvaro Matú, del Yucatán Country Club, fue tercera.

Juan Pablo Zetina Pacheco se llevó el sitio de honor en la categoría 14-15 años, el segundo fue para Manuel Castellanos Heredia, ambos del Yucatán Country Club, y en tercero terminó Iñaki Fabián Jáuregui Zepeda, de Puerto Cancún; en la rama femenil, el primer lugar fue para Karolbert Paola Celedón Rincón, del Club Campestre de Villahermosa, Tabasco; en segundo quedo Ana Paola Herrera Malagón, del Yucatán Country Club, y en tercero Ana María Jiménez Ríos, del Club de Golf de Yucatán.

Andrés Brictson de la Cruz, del Yucatán Country Club, se llevó el título en la categoría 16-17 años, rama varonil, el segundo para Antonio Reséndiz Vargas, del Country Club Playa, y en tercero, Gabriel Gutiérrez Castillo, del Yucatán Country Club; en la rama femenil, triunfó Karla Elena Vásquez Setzer, del Club Campestre de Villahermosa, Tabasco, en segundo Renata Fierro Saúl, del Yucatán Country Club, y en tercero, Hilda Sophia Tejeda Barrón, del Club de Golf de Villahermosa, Tabasco. GCD