La SEDUC implementa acciones contra la violencia en secundarias

La Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), lleva a cabo acciones en caminadas a la prevención en las escuelas secundarias de toda la Entidad, en especial en el Municipio de Carmen, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Ricardo Medina Farfán.

Medina Farfán, dijo que el objetivo principal de estas actividades es promover talleres o pláticas que permitan de alguna manera, que los jóvenes reflexionen sobre los acontecimientos ocurridos con anterioridad en el vecino Estado de Monterrey, en especial que tengan conocimientos de las partes negativas que la violencia tiene y los efectos que pueden acarrear a otras personas.

Refirió que lo fundamental en estas acciones preventivas es evitar a toda costa que estos tipos de sucesos ocurran en todo el Estado, de la misma manera se planean realizar otras actividades con más índole; en el tema de revisión, explicó que en breve tiempo se hará circular un protocolo para que las escuelas eventualmente tengan previsto realizar esto, en función de sus condiciones y que puedan ejercerlos.

Para implementar estos operativos, tiene que haber un consenso entre la comunidad estudiantil y la escolar; entre padres y directivos del plantel educativo. “Este proceso, no podrá realizarse por ninguna otra instancia que no sea por un comité integrado por padres de familias necesariamente, así como personal escolar”, resaltó.

En segunda, tiene que haber una solicitud previa por parte de la SEDUC, para que se pueda llevar a cabo estas acciones; todo esto, entre otros parámetros o normatividad que se estarán emitiendo, para que se puede realizar con estricto apego de los derechos de los niños y jóvenes, precisó.

Enfatizó, que estas acciones por sí misma, no puede resolver la problemática, sin embargo, hay padres de familia que han expresado el interés en este tipo de acciones a realizar; “al final nuestro deber es establecer la normatividad que se debe respetar, para que este tipo de actividades no solamente puedan cumplir un fin preventivo, sino, por otra parte que sean respetuosa de la legalidad del derecho humano de los niños y los adolescentes”, agregó.

De igual forma, señaló que se necesita la colaboración de los padres de familia, además que juegan un rol importante; evidentemente lo primordial para la Secretaría de Educación es trabajar en conjunto.

“Los mentores deben estar conscientes de la importancia de las actividades de sus hijos, su manera de pensar, que estén atentos a que actitudes toman, y lo que puedan estar exteriorizando, en el que estén haciendo una llamada de atención o que puedan ser atendidos o ser escuchados en el momento preciso”, enfatizó.

CJE