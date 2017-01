Catastro Municipal detecta evasión de impuesto predial

En la puesta en marcha del Programa de Regularización de Predios, durante el inicio de recaudación del impuesto predial y la actualización de algunas propiedades, la dirección de Catastro Municipal ha detectado irregularidades en el sistema con el cobro de dicho impuesto; empresas y comercios evadían el pago correcto de sus impuestos al aparecer con otro rubro ante las autoridades.

Ante los candados que se pusieron en el Sistema Municipal de Catastro y la revisión que se inició en la actual administración, se han detectado cerca de más de 300 anomalías en los cuales predios pagan por debajo de 90 por ciento del impuesto que deberían pagar, lo que ha generado la inconformidad de los propietarios de estos predios, quienes incurren en un delito al evadir impuestos.

Al inicio de la administración municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus, se dio a conocer el despido de tres empleados, dos de la administración que encabezó Enrique Iván González López y una de la actual, quienes realizaban modificaciones al sistema y de manera irregular cobraban menos impuesto predial, causando un quebranto directo a las finanzas públicas del Ayuntamiento, tal como lo diera conocer en ese entonces el Contralor Municipal.

Esta irregular se detectó principalmente en la zona industrial del tramo carretero Carmen-Puerto Real, ahí se asientan nuevas empresas en predios, los cuales aparecen como no ocupados y ahora existen grandes consorcios, sumados, a la manera en que están dados de alta en el Sistema de Recaudación de Impuestos hace que paguen menos de 10 mil pesos, pese a que el monto supera hasta los 100 mil.

Con acciones que lleva a cabo el Catastro Municipal se actualizan a predios identificados, a los que no se les conoce dueño o registrados como rústicos, pero tienen uso industrial y comercial, los cuáles deben tasarse adecuadamente al uso que actualmente tienen.

La identificación de predios la realiza personal de la dependencia o las personas que se acreditan como dueños al presentar documentación. El Programa de Regularización de Catastro es permanente.

Roger Formoso Zavala, titular del Catastro, mencionó que son diversas las causas por las que contribuyentes no están actualizados en el uso de sus predios, algunos por desconocimiento, otros porque minimizaron el cambio de propietario una vez que adquirieron el bien, evitaron el pago notarial y trámites que deben cumplir. VMG