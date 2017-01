Donald despide a secretaria de Justicia Sally Yates

WASHINGTON, E.U— El presidente Donald Trump despidió a la secretaria interina de Justicia Sally Yates después de que ella anunció que no defendería en tribunales su controversial decreto sobre refugiados e inmigración.

El insólito enfrentamiento público sobre la decisión de política más crítica de Trump hasta la fecha pone al descubierto el disentimiento que rodea la orden ejecutiva, la cual suspende temporalmente todo el programa de refugiados de EU le impide durante 90 días la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

El despido ocurre horas después de que Yates ordenó a abogados del Departamento de Justicia no defender el decreto presidencial y de que dijo que no estaba convencida de que fuera legal o congruente con “la obligación de la agencia de buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto”. Trump dijo que Yates “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a la aplicación de un decreto jurídico diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”. El mandatario nombró en su lugar a Dana Boente, quien ha sido fiscal federal durante mucho tiempo. AP