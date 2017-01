Iniciará en secundarias revisión de mochilas

La revisión de las mochilas iniciará en los planteles de secundaria, aunque será cuando se tenga el protocolo que en forma conjunta se realiza con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la integración de los comités de padres de familia con autoridades en las escuelas, explicó el secretario de Educación, Ricardo Miguel Medina Farfán.

Precisó que “las revisiones que eventualmente se realicen nos la va a hacer ninguna autoridad externa a la escuela misma, de hecho lo que proponemos para el protocolo es que se integre un comité entre padres de familia y autoridades educativas de la escuela para poderlas ejecutar”.

Añadió que “no lo va a hacer la policía, no lo va hacer cualquier persona ajena al plantel”, ya que consideró que “esto no solamente repercutiría negativamente en nuestros jóvenes, sino generaría un sentimiento de daño, de rechazo o de criminalizarlos y al final ese no es el sentido”.

Significó que “entre otros de los criterios es que tiene que haber una solicitud de autorización de la escuela a la Secretaría de Educación, previa a su realización para que entonces podamos autorizar y al mismo tiempo supervisar la ejecución de estas acciones”.

Puntualizó que “este protocolo lo vamos a estar emitiendo en estas próximas semanas y es un trabajo que vamos a compartir con la Comisión de Derechos Humanos”. Del nivel educativo en donde comenzará la revisión, resaltó que “lo vamos a estar haciendo en principio en secundaria”.

Agregó que será en secundarias “porque es donde al final por la edad de nuestros jóvenes. WCV