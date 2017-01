Poder Legislativo anuncia medidas de austeridad

Con nueve medidas de austeridad, el Poder Legislativo se une al plan de ajuste del Ejecutivo estatal, entre ellas el retiro de los gastos médicos mayores que gozaban funcionarios de nivel alto; la cancelación de vales de despensa; cero incremento en el pago de rentas de bienes inmuebles que son utilizados por el Congreso y que no se hará ninguna adquisición de vehículos nuevos durante la presente gestión.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Méndez Lanz, coincidió en que la visión de cuidar y optimizar al máximo los recursos públicos, por lo que los 35 diputados locales han convenido en instrumentar nueve acciones para generar ahorros orientados a la asistencia social, en beneficio de los campechanos.

Señaló que el gasto más relevante en las percepciones de los legisladores son los seguros de gastos médicos mayores, y anunció que como primera acción se cancelan estos gastos, “lo que reduce sustancialmente la dieta de los diputados, destacando que nunca se ha considerado una prestación social como créditos de vivienda o servicios de salud; esto implica que la atención médica para los legisladores será de ahora en adelante de su propio peculio”.

Sin embargo aseguró que Campeche ocupa el sitio 27 entre las 32 Entidades federativas en materia de gastos, por lo que se considera entre las legislaturas más austeras, en tanto que afirmó que también acordaron la eliminación de vales de gasolina a los legisladores para uso particular.

También cero incremento en el pago de rentas de bienes inmuebles que son utilizados por el Congreso y que no van a adquirir ningún vehículo nuevo durante la presente Legislatura; actualmente cuentan con una plantilla vehicular de 10 unidades, cuyos modelos van del año 2000 al 2014, lo que significa que desde que inició la actual gestión no han comprado ningún vehículo nuevo.

“Y sosteniendo la medida que tomamos desde el inicio de la Legislatura, en el sentido que a ningún diputado se le pague su celular, sus equipos de comunicación son particulares y siempre han sido pagados por ellos mismos”, puntualizó.

Méndez Lánz señaló que los ahorros serán destinados a acciones de asistencia social, como medicinas, aparatos de salud y apoyos a asociaciones sin fines de lucro, cuya misión social esté plenamente certificada.

Finalmente indicó que los diputados “estaremos muy pendientes de la evolución de los escenarios socioeconómicos, a fin de tomar en cada momento las decisiones más adecuadas, ajustándose el Congreso siempre el cinturón, en beneficio de la sociedad”, además de continuar con su política de ayudar y respaldar a las personas a través de diversas acciones, entre ellas apoyos a la salud, fomento deportivo, actividades culturales, edición de libros, impulso a los jóvenes, apoyos a estudiantes, entre otras acciones sociales. JC