Frente frío paraliza actividad pesquera en Isla Arena

Hombres de mar esperan que mejore el estado del tiempo

ISLA ARENA, CALKINÍ – Gran afectación están ocasionando los frentes fríos a los pescadores ribereños, quienes tienen toda una flota pesquera varada desde hace una semana en la ínsula, pues el mal tiempo les impide ingresar al mar para realizar la captura de las especies marinas.

El permisionario Orlando Yerbes Cruz, manifestó ante CRÓNICA que las bajas temperaturas no han permitido la salida de la flota pesquera, pues se vive un grave riesgo en el mar, por el oleaje y las turbonadas que se registran.

Por otra parte, Raúl Gómez Pérez indicó que muchas familias están atravesando una difícil situación porque no hay ingresos, pues el actual estado del tiempo paraliza las actividades de los hombres de mar, por eso algunos se encuentran reparando sus embarcaciones, a la espera que mejore el tiempo y se reanude la actividad.

Por otra parte, los isleños mencionaron que urge en la ínsula el apoyo de despensas, ya que la temporada de pulpo no fue lo que se esperaba, incluso aquellos que viajaron a Dzilam de Bravo, Yucatán, no pueden trabajar en la captura de otras especies marinas de temporada por el estado del tiempo, mucho menos pueden mandar dinero porque no han laborado.

Isla Arena está viviendo una difícil situación en estos momentos por la inactividad pesquera, la cual ya lleva una semana completa, lo que se suma a otros frentes fríos que se presentaron, y que vinieron a frenar momentáneamente la temporada del pulpo que está a unos días de concluir de manera oficial, expresaron.

Por lo pronto, en la isla todo es tranquilidad, no hay movimiento con las embarcaciones por las bajas temperaturas que se están registrando, lo que afecta sin duda alguna la economía de los pobladores, más por el alza de la gasolina, razón por la que sus habitantes pidieron la intervención del gobernador del Estado para ayudarlos con algunas despensas. ECT