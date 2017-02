Que a Calderón Centeno no lo invitaron a la marcha

El llamado por parte del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a la marcha por la soberanía de México, es manera de demostrar al resto el país y a Estados Unidos que en Campeche hay unidad sin distingo de partido político, sino en favor del bienestar de una sociedad comprometida con el progreso del país y con ello quedó en evidencia el divisionismo y la fractura interna por la que atraviesa el Partido Acción Nacional, ya que los demás entes políticos se sumarán a la manifestación pacífica.

Partidos como el de la Revolución Democrática, a través de la iniciativa Galileos de Carmen, aseguran que estarán haciendo presencia en la marcha convocada por el mandatario estatal, quien en su facultad como ciudadano hace un llamado a todo el Estado de Campeche y en respuesta los partidos de izquierda, dejando un lado la política y uniéndose en un solo objetivo, estarán haciendo presencia hoy en la capital campechana.

Celia Rodríguez Gil, dirigente municipal del Partido de Trabajo (PT), luego de la reunión sostenida de sus dirigentes estatales con el jefe del Ejecutivo Estatal, decidieron quitarse los colores partidistas y así defender un bien común: el respeto por México.

Dijo que lo que hace Estados Unidos a través de su presidente no está dañando a México, solo está haciendo que los mexicanos abran los ojos y el mercado busque otras opciones de exportar sus productos y comercializarlos, además que ya hay respuesta de otros países para que la economía crezca.

Por su parte, el dirigente del Comité Municipal del PAN, Sebastián Calderón Centeno, señaló que la iniciativa del mandatario estatal a desarrollarse el día de hoy en la capital campechana, donde ha convocado sin distingo de partido, religión, raza y credo, se sumen a la marcha en contra de las políticas públicas que implementa el presidente norteamericano Donald Trump, el cual pretende afectar a México.

Cuestionado ante la participación a la marcha, Calderón Centeno dejó en claro que no ha tenido invitación alguna por parte de su presidenta estatal Yolanda Valladares Valle, para que a través de comité municipal convoque los miembros activos, de igual manera no tenia de conocimiento de la visita de su dirigente estatal, demostrando así que existe un divisionismo interno y una fractura. VMG