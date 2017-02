Nueva invasión

Un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Orizaba ya ha sido limpiado y loteado

Alrededor de 50 familias limpian un terreno que está ubicado a un costado de la invasión conocida como El Potrero y el Fraccionamiento Orizaba, lo que indica que se está llevando a cabo una nueva invasión.

A decir de los mismos vecinos, quienes por temor a represalias no dieron sus nombres, desde hace tres meses un grupo de personas inició la invasión y la limpieza del área para evitar que se siga utilizando como vertedero de cosas inservibles. Los que se encuentran limpiando son madres solteras, quienes no tienen trabajo ni dinero para poder alquilar una casa.

Dijeron que también se da este tipo de invasión con la finalidad que el dueño de la propiedad les pueda vender el terreno a costos accesibles, ya que los edificadores de vivienda las hacen con costos inalcanzables.

“No queremos que nos regalen el predio, lo único que pedimos es que el propietario del lugar nos venda los lotes a precios cómodos y en pagos módicos, porque muchos de los que aquí estamos no tenemos trabajo y tampoco tenemos dinero”, dijo una de las afectadas por la crisis.

Es precisamente a espaldas del Fraccionamiento Orizaba, que mediante un recorrido por ese lugar se pudo constatar ya fraccionados algunos lotes y personas construyendo modestas viviendas de madera, quienes reiteraron que por la crisis económica, la falta de programas de viviendas, los altos costos de las rentas y los elevados de precios de casas en venta, se ven en la necesidad de limpiar esta área que se encuentra en completo abandono.

“Somos familias que no tenemos un techo o un lugar donde vivir, por eso nos vimos en la necesidad de limpiar el terreno; aparte que mucha gente lo agarró de basurero y hasta autos viejos considerados chatarras tiran en este lugar”, detalló una ama de casa. CJE