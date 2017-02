Aparatoso accidente

Dos personas lesionadas y daños materiales de regular cuantía, fue al saldo de un choque que protagonizó el chofer de un auto de renta en el cruce de las calles 31 por 22 de la colonia Centro, no respetó el disco de alto ocasionando el impacto de una camioneta contra el costado de si unidad.

El hecho de registró cerca de las 15:00 horas de ayer miércoles, un hombre quien no proporcionó sus generales, circulaba sobre la calle 31 a bordo de un auto de renta Nissan tipo Tsuru, taxi-2427, con placa de circulación 1452-BFB del estado de Campeche.

Quien al llegar al cruce de la calle 22 de la colonia Centro, no respetó el disco de alto restrictivo ocasionando el impacto de una camioneta de la marca Volkswagen tipo Saveiro, color plata, con placa de circulación YR-17397 del estado de Yucatán.

Personas que presenciaron los hechos auxiliaron a los ocupantes del taxi y al conductor de la camioneta ya que presentaban lesiones y golpes contundentes en varias partes del cuerpo y pidieron el apoyo de una ambulancia.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la cruz roja, quienes se encargaron de valorar a una mujer y a una menor que viajaban en el auto de renta, quienes afortunadamente solo resultó con lesiones leves pero fueron trasladadas al hospital general, sin en cambio el conductor de la camioneta no quiso ser llevado a un centro médico.

También llegaron elementos de seguridad pública y el técnico en hechos viales, quien se encargó de verificar el hecho y en base al reglamento de tránsito y la posición final de las unidades explicó que el conductor del taxi era el responsable por no respetar el disco de alto restrictivo.

Al no llegar a un buen arreglo para el pago de los daños materiales ocasionados a la unidad afectada, el perito ordenó el traslado de los vehículos al corralón municipal y el hecho fue turnado al ministerio público, para los trámites legales correspondientes.