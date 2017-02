Choca contra una moto

Al no respetar su alto en el cruce de la avenida Gobernadores por calle 112 del barrio de Santa Lucía, una conductora provocó un accidente al chocar contra una motocicleta, resultando tres personas lesionadas, ente ellas dos menores de edad.

La conductora el miércoles a las 15:00 horas, viajaban a bordo del automóvil Nissan Versa, con matrícula de circulación DJD-8020, sobre la calle 112 del barrio de Santa Lucía.

Al llegar a la avenida Gobernadores, la mujer cruzó un carril y al intentar de dar la vuelta hacía su izquierda no respetó su alto.

El automóvil recibió el impacto de la motocicleta Itálika, con matrícula de circulación LAK7K, que venía con preferencia sobre la avenida Gobernadores y en la que viajaba un adulto con sus hijos, una niña de 12 y un niño de cinco años.

Tras el percance las personas que viajaban en la moto, chocaron contra otra motocicleta estacionada.

El padre junto con sus dos hijos resultaron lesionados y al no llegar los paramédicos de la Cruz Roja, los menores fueron trasladados a la clínica del Seguro Social de Santa Lucía a bordo de un automóvil particular para que recibieran atención médica.

En el caso del conductor de la motocicleta se quedó con los golpes que recibió y fue llevado a las instalaciones de Vialidad con los otros dos involucrados en el accidente para deslindar responsabilidades. EIV