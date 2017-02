AMC en contra de otro gasolinazo

El planteamiento al Gobierno Federal es claro; no se está de acuerdo en el incremento de la gasolina, por lo que se espera que se haga un anuncio positivo para el pueblo mexicano, reiteró el gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, tras garantizar que ya se adoptan las medidas de apoyo necesarias para los connacionales que pudieran estar regresando al país y por supuesto, a Campeche.

Entrevistado en el aeropuerto de la ciudad “Alberto Acuña Ongay”, dijo que el planteamiento hecho al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nace de varios gobernadores, en el que se propone un análisis-estudio para que no se registre una nueva alza en los combustibles.

-Se recibió con buenos ojos; el presidente está consciente y trabajando en ello y seguramente que en los próximos días o semanas hará un anuncio respecto al tema del ajuste en el precio de los combustibles, en el que se espera no haya variación.

Explicó que el compromiso de no más incrementos en las gasolinas debe venir del Gobierno Federal, porque desde la administración estatal de Campeche se han realizado los ajustes respectivos para tener programas y apoyos hacia la sociedad.

Respecto a la marcha ciudadana, reconoció a todos los ciudadanos campechanos, por sumarse a este llamado y dejar una clara posición de repudiar y estar en contra del absurdo muro, “no creemos en muros, sino en puentes entre naciones”. WM