Habrá en la Olimpiada Nacional 2017 los deporte de conjunto

CDMX— En la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE, se aprobó por mayoría de votos que la Olimpiada Nacional 2017 tendrá como sedes los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Guerrero y Jalisco, además de que en esta edición participarán los deportes de conjunto, así como las disciplinas de ajedrez, charrería y boliche.

En la reunión de trabajo que se realizó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, CNAR, encabezada por el titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, los integrantes del SINADE avalaron la propuesta de Jalisco de absorber los gastos correspondientes a hospedaje y alimentación de los atletas que competirán en la etapa final de la Olimpiada Nacional en las disciplinas de conjunto.

De esta manera, la CONADE mantiene su presupuesto de 120 millones de pesos para la Olimpiada Nacional 2017; Nuevo León destinará 70 millones y Jalisco alrededor de 50 millones de pesos.

En la reunión se acordó que en caso de que Guerrero no acredite en un plazo de 20 días que sus instalaciones están en óptimas condiciones para recibir las competencias de las disciplinas acuáticas, éstas se realizarán en la sede principal de la Olimpiada Nacional 2017, que es Nuevo León.

Alfredo Castillo Cervantes reiteró que la CONADE no está en contra de que alguna disciplina deportiva participe en la máxima justa deportiva nacional, pero debido a los recortes presupuestales, la institución debe priorizar a las disciplinas que han dado mejores resultados hasta el momento.

El titular de la CONADE destacó que a pesar del recorte presupuestal esta institución refrenda su compromiso con el deporte nacional, al destinar 120 millones de pesos para llevar a cabo la Olimpiada Nacional 2017, que se realizará del 16 de mayo al 15 de junio.

La reunión de trabajo inició con la presencia de 81 miembros del SINADE, entre ellos, presidentes de federaciones deportivas nacionales, directores de los institutos estatales del deporte y autoridades de la CONADE.

En el presídium se contó con la presencia de José Luis Cruz Arauz, representante de la Secretaría de Marina; Valentín Yanes González, subdirector de Calidad para el Deporte; David Hernández González, de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD); Martha Leticia Yáñez Domínguez, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional y Liliana Suárez Carreón, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, (COPAME).

Así como de Álvaro Ortega Mainero, Secretario General del SINADE; Mario García de la Torre, del Comité Olímpico Mexicano (COM); Pedro Luis Benítez Vélez, Subdirector General de CONADE; Paulina Lelo de Larrea Torres, Secretaria Técnica del SINADE; Jorge Octavio Lara, director del CNAR; Manuel Portilla Diéguez, encargado de la Subdirección de Cultura Física y Eduardo Marceleño Alonso, de la Policía Federal.

CONADE