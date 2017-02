Profeco vigila a las gasolineras

Ante el posible freno a nuevo gasolinazo

Ante el posible freno a un nuevo “gasolinazo”, y para evitar abusos a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá la vista puesta en las gasolineras, aseguró Rafael Montero.

El delegado de la dependencia señaló que el gobernador Alejandro Moreno propuso ante la Confederación Nacional de Gobernadores evitar un nuevo incremento en los combustibles, para no deteriorar más la economía de los mexicanos.

Dijo que es casi seguro que se dé marcha atrás en un nuevo aumento a las gasolinas, por lo que la PROFECO estará pendiente de que ningún establecimiento incremente de manera unilateral su precio.

Montero Romero dijo que se supervisa de manera constante que las gasolineras despachen litros de a litro para que no se siga afectando a los consumidores.

-Hemos platicado con los gerentes de estos establecimientos para darles a conocer las sanciones que se imponen si incurren en alguna falta. Si las gasolineras no dan el litro completo, el consumidor lo pueden reportar directamente al 981 12 1 0093, que es mi número de celular y está a su servicio.

Comentó que hasta ahora no se ha impuesto ninguna multa, pero siguen las supervisiones para que el despacho de gasolina sea el correcto. Pidió a los consumidores que estén pendientes cuando les echen combustible, verificando que las bombas marquen cero. GK