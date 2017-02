México líder de la Serie del Caribe

CULIACÁN, SIN— Jason Bourgeois sacudió dos triples y empujó dos carreras, Chris Roberson apiló cuatro imparables y C.J. Retherford conectó cuadrangular y sumó tres remolcadas para impulsar a México a una victoria por 7-2 sobre la República Dominicana, en el duelo estelar de la jornada en la Serie del Caribe 2017.

México ha ganado sus primeros dos compromisos del certamen, mientras que República Dominicana ha sufrido sendos reveses para colocarse en una situación comprometida. A ambos conjuntos les restan dos duelos en la ronda de todos contra todos que clasifica a cuatro equipos a las semifinales.

Con sus dos batazos de tres esquinas, Bourgeois se colocó a sólo uno de empatar la marca en una Serie del Caribe. Tres jugadores han conectado tres triples en un solo torneo: Sam Jethroe en 1949, Pedro Formental en 1953 y Pablo García en 1955. Roberson, por su parte, bateó de 5-4 con dos anotadas y una remolcada para seguir encendido, pues ha conectado seis imparables en nueve turnos en las primeras dos jornadas.

La victoria fue para Héctor Velázquez (1-0) con cinco episodios de trabajo en los que admitió cuatro imparables y dos carreras, una limpia, y siete abanicados. La derrota fue al registro de César Valdez (0-1), tras conceder seis imparables y tres anotaciones en cuatro entradas y un tercio.

VENEZUELA DERROTA A PUERTO RICO

En el primer duelo de la jornada, Omar Bencomo cumplió una buena apertura y Venezuela anotó tres veces en la segunda entrada para debutar con el pie derecho, al superar 4-3 a Puerto Rico, que vio cómo se reducían sus opciones en el certamen.

Bencomo (1-0) lanzó cinco sólidas entradas, en las que toleró cuatro imparables y apenas una carrera, además de recetar seis ponches para anotarse la victoria por las Águilas del Zulia, que descansaron el miércoles en la jornada inaugural.

“Teníamos un poco de ansiedad por jugar, después de no participar en la primera fecha”, comentó a The Associated Press el piloto de Venezuela, Lipso Nava. “Es muy importante en un torneo tan corto y con tanto nivel iniciar ganando”.

Puerto Rico lo comenzó perdiendo, ante el local México en la fecha del miércoles.

En consecuencia, los Criollos de Caguas tienen ahora una foja de 0-2, con compromisos pendientes frente a Cuba y República Dominicana.

Luego de dos jornadas, México (2-0) lidera el torneo seguido por Venezuela (1-0), Cuba (1-0), Puerto Rico (0-2) y Dominicana (0-2).

Puerto Rico se mide el viernes a Cuba y Venezuela jugará contra México en la tercera jornada de la Serie del Caribe. AP