Atlas le saca el empate al Puebla y amarga debut a Cardozo

Puebla, Pue— En el último suspiro, el Atlas rescató el empate 1-1 de visita al Puebla para amargar el debut en la dirección técnica del paraguayo José Saturnino Cardozo, en partido que abrió la fecha cinco del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, disputado en el estadio Cuauhtémoc.

Francisco Acuña se encargó de adelantar a su equipo, al minuto 87, pero Martín Barragán logró el tanto del empate, al 92. El argentino Alexis Canelo falló un penal, al 70.

Con este resultado el conjunto de la “Franja” sigue sin ganar y llegó a dos unidades para mantenerse en el sótano de la clasificación, en tanto que la “Furia Rojinegra” sumó siete puntos.

Cuando parecía que Puebla salía con el triunfo en el debut de Cardozo en la dirección técnica, una mala salida del portero argentino Cristian Campestrini terminó con sus ilusiones y le dio al Atlas un premio quizá poco merecido por lo poco que habían hecho.

Los 90 minutos disputados por estos equipos dejaron en claro que ni Puebla y tampoco Atlas son protagonistas del certamen, ya que ambos estuvieron lejos de ofrecer un desempeño que los hiciera merecedores de algo más que el empate.

La llegada del paraguayo José Saturnino Cardozo al banquillo de los de la “Angelopolis” sin duda motivó a sus jugadores, pero sin mejorar en mucho su funcionamiento, ya que eran más ganas que buen futbol con lo que buscaron la meta rival.

Mientras que los tapatíos tampoco ofrecieron mucho al frente, apostaron por cederle la iniciativa al rival y por ahí en algún descuido hacerle daño, algo que no pasó en los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo no fue muy diferente al lapso inicial, más allá de las modificaciones por parte de ambos equipos en busca de las tres unidades en disputa.

Parecía que Cardozo debutaría con un triunfo, luego de la falta que cometió el colombiano Leitón Jiménez a Francisco Acuña que se decretó como penal, sin embargo, Canelo, que tenía instantes en la cancha lo ejecutó con potencia, pero no tan colocado, lo que aprovechó el portero argentino Oscar Ustari para recostar a su derecha y evitar la caída de su marco.

Pese a esa falla, los de casa no bajaron los brazos y a tres minutos del final, Francisco Acuña tomó un rebote dentro del área para prender un derechazo letal que batió a Ustari para adelantarse en el marcador y solo soportar lo que Atlas pudiera hacer al frente.

Aunque Cardozo buscó cerrar el juego con el ingreso de Patricio Araujo, un balón al área provocó una mala salida de Campestrini, a quien Martín Barragán le ganó el salto para conectar con la cabeza y enviarlo al fondo de las redes para decretar el empate a un gol.

Veracruz aprieta el descenso al vencer 2-0 a Chiapas

Veracruz, Ver— El equipo de Veracruz consiguió un vital triunfo en la carrera por evitar el descenso, al dar cuenta 2-0 de un rival directo como es Chiapas, en duelo de la fecha cinco del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fueron obra de Eduardo Herrera al minuto 39, así como de Kristian Álvarez al 83 en este duelo disputado en el Estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente”.

Con este resultado el cuadro “escualo” llegó a ocho unidades, además de llegar a 105 en la Tabla de Porcentajes, mientras que los “felinos del sur” se quedaron con seis y 104 en el cociente.

Un error de Moisés Muñoz abrió las puertas para que los “escualos” salieran con un triunfo que puede ser determinante en la lucha por evitar el descenso, duelo en el que habían sido dominados durante gran parte del primer tiempo.

Jaguares confirmó que sus dos últimos triunfos no habían sido obra de la casualidad, sino producto de un desempeño que le había permitido ser mejor en el lapso inicial, pero sin poder reflejarlo en el marcador.

Mientras que los de casa habían sufrido para generar al frente, pero una falla de Muñoz, que ya había sido factor a favor, le permitió irse al descanso con la ventaja. NOTIMEX