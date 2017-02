Salud opera con “números rojos”

Calificaciones sobre transparencia son del año pasado: AO

Al reconocer que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado todavía transita en “números rojos” por los saldos negativos de la pasada administración estatal, su titular Álvaro Arceo Ortiz, dijo “que estas calificaciones sobre transparencia son del año pasado”, pues la dependencia “aún se encuentra en números rojos”.

Aclaró que si la dependencia se encuentra en los últimos lugares de transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional, según lo publicado por un medio capitalino, es producto de muchas deficiencias, números rojos, deudas y problemas fiscales, pero el informe a que se refiere es del año pasado y con el apoyo del gobierno estatal y federal se ha salido adelante.

“Tuvimos muchas deficiencias en la entrega-recepción de la administración anterior; muchas dificultades, deudas, problemas fiscales y afortunadamente, con el apoyo del gobernador se ha ido revirtiendo todo, pues ya se hicieron pagos por 150 millones de pesos de impuestos, que no habían sido pagados, y continuamos con un problema legal que está en proceso”, apuntó.

El funcionario estatal comentó que actualmente se han pagado ya 50 millones de pesos de deudas; existen algunas que se están resolviendo y hay pendientes otros 57 millones de pesos los que están por hacerse los pagos, de deudas a empresas que no se les cubrió lo entregado en a la Secretaría en el gobierno pasado.

Añadió que actualmente se está trabajando con los portales de transparencia, pues la Secretaría de Salud deber la primera que los instale en todas sus áreas; “nos estamos regularizando y tratando de transparentar y reorganizar la columna vertebral financiera de la Secretaría”, indicó.

Arceo Ortiz señaló que el presupuesto de este año no se modificó, pero que se continúan haciendo gestiones para incrementar los recursos para los gastos de operación y apoyar a los dos hospitales periféricos que tiene el Estado.

“Ahora se lograron “bajar” mil 200 millones de pesos para mejorar la oferta de servicios, tanto en materia preventiva, como en atención hospitalaria; rehabilitar hospitales y edificar otros, para llevar a la Secretaria a números negros. Estamos revirtiendo todo este proceso con la buena voluntad del Gobierno Federal y el Estatal”, reiteró.

Cuestionado sobre la saturación del Hospital Psiquiátrico, dijo que es uno de los nosocomios que requiere de una ampliación y de más camas, pues a algunos internos del CERESO se les atiende en la clínica, lo que está generando gasto y demandando más espacios. MR