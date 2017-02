La rehabilitación del “Pedro Sainz” iniciaría antes de finalizar 2017

Actualmente se trabaja en un proyecto ambicioso para el principal centro de abasto de la ciudad, que implicará tanto una atención integral, orientada a la regulación, como a la misma remodelación del edificio, precisó el secretario de la Comuna, Jesús Quiñones Loeza, tras indicar que esperan a que antes de concluir el 2017 se tengan los recursos para iniciar las labores.

Ello tras descartar que en breve se vayan a presentar nuevos cambios en el Ayuntamiento de Campeche, ya que la salida del subdirector de Mercados, Daniel Suárez Vázquez, obedeció a una renuncia voluntaria; sin embargo se dará continuidad a la labor que este desempeñaba en el mercado “Pedro Sainz de Baranda”.

-Daniel (hoy exsubdirector de Mercados) lo estaba haciendo muy bien la verdad, como todos empezamos un poco complicada la administración en el mercado, pero llegó el momento en que se pudo tener ahí prácticamente, no controlado todo, pero si un buen manejo del mismo.

Quiñones Loeza mencionó que reforzarán el trabajo, no solo de la administración del mercado para buscar la armonía del principal centro de abasto, “sino para que también este año podamos invertirle al mercado, porque hace muchos años que no se hace”.

-Hay que hacer una buena regulación con el nuevo reglamento del mercado que el Cabildo aprobó hace unos meses. Ahora lo que viene es un buen proyecto para invertirle, ya se tiene, es muy ambicioso y el acalde ha estado trabajando de manera conjunta con el gobernador para obtener los recursos suficientes para que no sea sólo una remodelación de fachadas.

Reconoció que actualmente el mercado está sobrado de puestos y locales, y por esa razón, tratarán ya no ampliar, sino más bien regular los espacios para que estén bien distribuidos, para tener un buen acceso en beneficio y seguridad de todos los que van a hacer sus compras en la principal central de abasto de la ciudad.

Dijo que aún se define el proyecto, y esperan que este año se puedan iniciar los trabajos. WM