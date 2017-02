Venezuela vence a Cuba y avanza; Dominicana fuera

CULIACÁN, SIN— Freddy Galvis encabezó un furibundo ataque de 15 imparables, con el que Venezuela derrotó 8-3 Cuba para clasificarse a las semifinales de la Serie del Caribe 2017, en un resultado que eliminó a la República Dominicana del torneo y le dio el boleto a Puerto Rico.

Cuba y el anfitrión México estaban clasificados de antemano para la fase semifinal que se disputará el lunes.

“No pudimos batear a la hora oportuna pero nos enfrentamos a buenos rivales y los juegos se ganan y se pierden. Es bueno que estamos ya en la segunda ronda. Hay que seguir jugando fuerte”, dijo el manager de Cuba, Carlos Martí, a The Associated Press tras el encuentro.

Galvis, campocorto de los Filis de Filadelfia, conectó de 4-3 con un doble, dos carreras producidas y dos anotadas. Ronny Cedeño también acumuló tres hits con una empujada y Alex Ahumada añadió dos imparables y una impulsada para destacar en la activa ofensiva de las Águilas del Zulia.

“Para nosotros era importante reaccionar luego de como perdimos ante México y además ante un rival fuerte como Cuba. Pudimos batear a la hora buena y estamos contentos porque se logra ya el objetivo de pasar a las semifinales”, dijo Galvis a la AP.

Carlos Benítez sacudió un panorámico jonrón de tres carreras, pero no pudo evitar la derrota de los Alazanes de Granma.

“En lo anímico había que levantarse luego de la derrota, todos los juegos son importantes en un torneo corto y mañana hay que salir a ganar para buscar terminar lo más alto posible en esta ronda. Los muchachos han hecho un gran trabajo esta noche bateando a la hora buena y el resultado ahí está para nosotros”, señaló el manejador de Venezuela Lipso Nava.

A primera hora y de la mano de los jugadores de las Grandes Ligas Iván de Jesús Jr. y Rusney Castillo, Puerto Rico aplastó 10-2 a República Dominicana. Los Criollos de Caguas, representantes boricuas, se beneficiaron de la victoria de Venezuela para avanzar.

El domingo, Cuba (2-1) se medirá contra las Águilas de Mexicali de México (3-0) y República Dominicana lo hará contra Venezuela, en la última jornada de la fase de grupos para definir los enfrentamientos en las semifinales que se disputarán el próximo lunes. AP