Anaconda: Gasolinas, no hay margen de maniobra: Jorge Estefan Chidiac

Dos semanas de plazo para tomar una decisión sobre el aumento en los precios de las gasolinas, manifestaciones de la gente, sectores económicos, empresarios, etc.; estamos todos a la expectativa de ese anuncio, hasta hoy abortado.

Liberar los precios de la gasolina no es sinónimo de aumento. El tipo de cambio en México es libre, la volatilidad es factor; la gasolina y el petróleo también son parte, asegura el legislador Jorge Charbel Estefan Chidiac.

Se ajustan al libre mercado; hoy ya no existe la renta petrolera de los años anteriores y el costo de adquisición es el que varía, además del impuesto, que el año pasado fue mayor.

La logística y la comisión para las gasolineras son otros costos que se le agregan al precio final.

Decisiones de política pública. El IEPS va a recaudar 265 mil millones de pesos; al reducir éste, se tienen que recortar, sin duda alguna, programas sociales en un país con tantas desigualdades y carencias.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados agrega que no es justificable otro aumento ahora, porque se han estabilizado el tipo de cambio y los precios del petróleo.

Indicó que una decisión equivocada implicaría que el país mandara señales negativas a los mercados internacionales, cuando las calificadoras están pendientes para revisar el riesgo-país, y hoy el horno no está para bollos, concluyó Estefan Chidiac en una interesante entrevista con Carmen Aristegui.

Políticamente correctas las decisiones al margen de las críticas

Y es que la confianza se colapsa; mientras tanto la Secretaria de Hacienda y Crédito Público afirma que buscará suavizar el ajuste a las gasolinas. No sabemos como se suaviza un incremento que impacta en todos los productos imaginables. Obvio, fue una decisión políticamente correcta no subir los precios ayer 4 de febrero como estaba programado; ahora esperemos el día 18 de este mes.

Porque hasta Donald Trump ha sido retado por el Poder Judicial al ser desbloqueado el veto contra siete países con orígenes musulmanes.

Se afirma que el crimen le cuesta a nuestro país la friolera de 16 mil millones de pesos; está grande ese boquete, producto de todo lo que hoy nos mantiene vulnerables, pero con amplio margen para corregir las cosas que han fallado.

Un país sin esperanza está condenado al fracaso. Por ello tenemos que participar de manera más activa, educando mejor a nuestros hijos, hacerlos ciudadanos de bien, explicarles el momento complejo que se vive, pero que nada es para siempre, hagamos conciencia de la tarea que todos tenemos pendiente.

PEMEX, la ordeña de combustibles y el aumento en refinación: González Anaya

Siempre serán importantes la metas a mediano plazo que se plantee la empresa productiva del Estado, porque aún existen cantidades notables para considerarnos un país exportador de crudo.

Al abrirse PEMEX a la iniciativa privada y correr ambos riesgos, se entra a una nueva etapa en la extracción de hidrocarburos, pero además en otros campos de la cadena productiva, hasta llegar al producto final.

Ahora 20 mil millones de pesos se destinarán al mantenimiento y reforzamiento de la capacidad de refinación, anunció José Antonio González Anaya, su director.

Con la inversión más grande que se va a realizar en PEMEX y su transformación industrial, se dará la modernización de plantas, por las alianzas que permite la reforma energética.

Invasiones a zonas donde la naturaleza nos privilegió: Luis Ramón Peralta May

Nada sucede por casualidad. Desde hace unos 15 años a la fecha se han multiplicado los abusos por parte de quienes se sienten dueños de la isla.

La delincuencia azota de varias maneras a una población, siempre a la expectativa, pero en su modalidad de delitos de tipo federal, las invasiones.

En las redes sociales se acusa a un diputado local de ser quien ahora promueve estas invasiones, sobre todo en zonas de manglar; un jugoso negocio de unos cuantos, al pasar rápidamente a otras manos, previo pago de los inquilinos finales.

Delito que debe perseguirse, pero que además puede detenerse con la inteligencia, al alertar a los cuerpos de seguridad pública. La reacción tardía nos ha costado a los carmelitas perder nuestras mejores playas en el pasado, por la discrecionalidad de gobiernos tersos, a favor de grupo que ellos mismos producían.

El legislador local Luis Ramón Peralta Ma nos negó de manera categórica lo que se señaló en días pasados en las redes sociales, de ser el promotor de la invasión en la zona denominada El Potrero en Ciudad del Carmen.

Habría que ir a fondo, y dar con los responsables de este nuevo atentado al medio ambiente en la Isla, sobre todo en una zona de manglar, pulmones de nuestra naturaleza.

Se tambalea la dirigencia estatal del PAN, ante fallo de Tribunal: Sebastián Calderón Centeno

Ahora se encienden otra vez las señales de otra posible guerra política entre los dos grupos antagónicos al interior del panismo campechano.

Un Tribunal Electoral dejo sin efectos una resolución local, por las elección donde se eligió a Yolanda Valladares al frente de los azules en Campeche.

Sebastián Calderón Centeno, expresidente municipal de Carmen, y además exsenador de la República y exdiputado federal, quien ahora es dirigente local del PAN, nos brinda declaraciones vía telefónica, en el sentido que es el Comité Ejecutivo Nacional quien tendrá que tomar la decisión, de una de dos; abrir los paquetes electorales para revisar y contar la boletas, o no hacerlo. Lo segundo dejaría las cosas en la situación actual que se encuentran.

Son innumerables las irregularidades detectadas por el Tribunal Electoral con sede en Xalapa, ante la impugnación del rival político de Valladares Valle; de ahí su fallo en este sentido.

El proceso si puede ser anulado, y convocar a nuevas elecciones para la dirigencia, quedando la duda si quien pierde por lo detectado en su contra tendría el derecho de participar de nueva cuenta.

Relevo en el API de Carmen; Nelsy del Carmen Sánchez Vega entra al quite

El director general de la Administración Portuaria Integral de Campeche, Alejandro Manzanilla Casanova, realizó la entrega del nombramiento hace unos días, a la nueva gerente del Puerto Isla del Carmen, en sustitución de Enrique Novelo González.

Conocemos del profesionalismo y la entrega total para el trabajo de Nelsy Sánchez, a quien desde luego le esperan retos importantes al frente de esta gran responsabilidad administrativa. Enhorabuena, seguramente con buenos números de su antecesor, quien siempre estuvo atento a la dinámica que presenta este puerto industrial para Campeche.

Los ajustes en el gasto público, con transparencia y rendición de cuentas: Gabriela Zepeda Canepa

Llegó a lo municipal un recorte importante, que impacta en las percepciones de quienes no son parte de Acción Nacional.

Dentro del Cabildo se escuchaban voces a favor y contra, porque no todos perciben los privilegios en el gasto público asignado para 2017.

Mucho se puede decir a toro pasado; el ejemplo debe ser parte fundamental de todo esto que hoy se conoce; vales de gasolina, despensas, eventos, pagos de servicios, choferes, gastos discrecionales, sin que nadie lo transparente, de algunos regidores panistas, que hacen mutis ante el delicado tema de pesos y centavos.

Las cuantas públicas se votan por mayoría mes con mes, y la rendición de cuentas quedó opaca con la partida del anterior tesorero.

Loable la decisión de la regidora priista Gabriela Zepeda Canepa, que solicitó que el descuento del 20% de su salario sea donado a becas, y de esa manera conocer el destino de los recursos que se van con el plan de austeridad, necesario en estos tiempos de tormentas económicas, donde nadie se salva de la quema de Juan carnaval.

Limpieza y desazolve de las fosas sépticas, responsabilidad de empresas: Lourdes Rodríguez Badillo

La responsabilidad no debe ser compartida; los propietarios de las grandes empresas que extraen desechos del desazolve de sus fosas sépticas deben tener el compromiso de instalar sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales.

No es posible seguir vertiendo a la Laguna de Términos estas aguas. Así lo afirma la ambientalista Rodríguez Badillo, quien manifiesta que su único compromiso es con la naturaleza.

Marea Azul siempre ha estado pugnando por un mejor medio ambiente, donde se respeten las normas, y no es posible que al menos 40 propietarios de estos negocios, con sus pipas hagan y deshagan a su libre albedrío, en contra de la salud de los carmelitas.

Por el bienestar de las mujeres de Campeche: Dulce María Cervera Cetina

La atención con calidez y calidad que se realiza en el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche es sinónimo de trabajo coordinado, esfuerzo continuo, pero sobre todo desempeño eficiente en cada una de las tareas que tienden a acercar los servicios que se prestan a la comunidades de todo el Estado.

Trabajar a favor del desarrollo humano y social de las mujeres viene siendo prioridad de Dulce María Cervera, ahora al frente del Instituto, dando respuesta puntual en todo aquello relacionado con la mujer y su entorno.

Servicios gratuitos en todos los rincones de Campeche, gestionando recursos para apoyar la economía familiar, y sobre todo para beneficiar a las mujeres y a los integrantes de sus familias.

A cuatro meses de distancia, el apoyo ha sido puntual, con la sensibilidad que siempre le ha distinguido a esta destacada carmelita, trabajando a favor de los menos tienen. Bien por Cervera Cetina y su equipo a favor de Campeche.

Información necesaria para concretar proyectos: Javier Zamora Hernández

A un año de distancia de haber asumido la responsabilidad educativa de guiar a la UTCAM por mejores senderos del conocimiento tecnológico, el rector Javier Zamora Hernández pone a disposición de los alumnos instrumentos para ser emprendedores exitosos.

Cursos y conferencias a favor de la buena administración también de los dineros y conocer las posibilidades de los financiamientos, sobre todo para sus proyectos en un futuro a mediano plazo.

Han sido atendidos en esta primera etapa más de 800 alumnos, quienes demostraron interés en los temas abordados, además de involucrarlos en nuevas estrategias, y en la factibilidad para la obtención de recursos, para hacerlos viables en sus áreas de comercialización.

Asaltos a gasolineras y farmacias, el pan de cada día en la isla

No solo son los usuarios de los bancos céntricos los que son foco de atención de los maleantes en motos.

Las farmacias ocupan el primer lugar, seguramente, en robos; pero también hay amagos de asaltos a comercios, enterados de amenazas antes, al punto de cerrar sus negocios algunos propietarios.

Y no se quedan atrás las gasolineras, que siguen sin tomar las medidas adecuadas de seguridad, tanto para sus empleados, como para sus clientes.

En más de una ocasión ya hubo disparos al aire, para que los despachadores entreguen lo que llevan de las ventas del día, porque no hay un sistema que haga que ingresen esos dineros a una bóveda.

Tentando a la maldad que nunca duerme, y que obviamente están, perfectamente enterados de cómo funcionan las gasolineras, hacen de las suyas una y otras vez, ante la llegada tardía de la autoridad policiaca.

Ciudad de Carmen debe preocuparse por esos focos rojos que deben estar identificados, para diseñar un plan de acción que le haga frente a los delincuentes en moto, que por cierto al cierre de esta edición se sabía que ya habían capturado a dos de ellos.

El carnaval y los olvidos recurrentes ante las próximas fiestas

Es recurrente leer en estos tiempos que se descuidan los alrededores de la isla, para que toda la vigilancia esté en el corazón de la fiesta. Aparte de la limpieza y el orden que debe desplegar el Ayuntamiento, está la vigilancia en las colonias populares en días de paseo de bando.

Las familias acuden a Playa Norte y dejan sus casas y departamentos sin nadie que los vigile de la delincuencia que se ha desatado en tiempos recientes.

El robo a casa-habitación, observamos, ha disminuido o son menos quienes denuncian. Lo fundamental será determinar rondines de patrullas también por donde no llega ni el confeti ni la serpentina. Hay que trabajar a favor de los ciudadanos de a pie, que tendrán un poco de alegría con la denominada fiesta de lentejuela.

Legisladores locales, gestores de los problemas de la ciudadanía

Al tomar conocimiento de una manifestación más, en contra de los altos costos para el transporte público de pasajeros denominado taxi, aunque en realidad son colectivos, al realizar sus trámites ante la autoridad de la materia, los propietarios de estas unidades llegaron hasta la casa de gestión de la diputada Sandra Sánchez.

En reunión con ella le hicieron saber su inconformidad por la situación económica, y que contrasta con los altos costos de los pagos para estar en orden.

De ello tomó conocimiento para hacerlo ante el Congreso del Estado en su primera oportunidad, lo cual tendrá que tener un consenso entre la bancada panista primero, y luego todos los demás legisladores locales, y saber si es posible algún descuento o incentivo. Los legisladores deben ser gestores de los ciudadanos, de los grupos productivos; esa es una tarea que poco se procura, y que debe formar parte del cuaderno de ruta de quien se dice ser representante social.

