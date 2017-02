La Ley de Transporte no es un capricho; se sancionará a quien no la respete: CSC

Ante la queja de usuarios contra choferes del transporte público que no respetan los horarios y rutas establecidas, Candelario Salomón señaló que quien incurra en esta falta será sancionado “porque no es un capricho, está contenido en la Ley”.

El director estatal del Transporte agregó que en la misma concesión se señala el respeto de las rutas y horarios, por lo que todas las empresas del transporte público urbano tienen que cumplir con lo que marca la ley.

Señaló que no cumplir con los horarios y rutas afecta también a las empresas con menos ingresos, al acortar sus viajes, por lo que no es la forma correcta para afrontar la economía de las cooperativas.

Salomón Cruz dijo que el IET trabajará en la conformación de una plataforma general para el servicio del transporte público urbano, que se aplicará en todo el Estado.

-Ya se está aterrizando el proyecto; inclusive se han tenido reuniones con la empresa que la proveerá. Los movimientos que se hagan serán frecuentes y cotidianos para que el sector siga avanzando- dijo.

El funcionario señaló que las empresas tienen que mejorar sus flotas, adquiriendo nuevas unidades: “Las unidades del parque vehicular tienen un término de circulación, por lo que los propietarios deben garantizar la seguridad de los usuarios con camiones en bueno estado”. GK