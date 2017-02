Barandilla: El Estado no es empresa

El triunfo del empresario Donald Trump, en funciones ya como presidente de Estados Unidos, obliga a reflexionar en torno de las diversas formas de entender y hacer política en el contexto de las modernas democracias del siglo XXI.

Ha llegado a la presidencia del país más poderoso del mundo un hombre que sabe muy poco de política y mucho de negocios. A lo largo de toda su vida, él ha construido su fortuna aprendiendo a moverse en el complejo mundo de las exigencias legales y las oportunidades financieras, tomando y aprovechando en cada momento las tendencias favorables del Estado y del mercado.

Su antipatía mostrada y reiteradamente expresada en contra de México y de los mexicanos, en realidad puede interpretarse como la estrategia de un hábil hombre de negocios en busca de un enemigo débil, al que puede golpear y maltratar a su antojo, sin recibir respuesta proporcional al daño causado. Desde antes de su llegada formal al poder, con esas acciones en realidad le advierte a todos los países espectadores de lo que es capaz, sembrando temor y desconfianza en su entorno, que no respeto.

El hecho de que haya llegado a la presidencia del país vecino y principal socio comercial una persona que se conduce con la grosería y la prepotencia de un empresario acostumbrado a la visión de negocios y a la dinámica de ganar a cualquier precio, sin importarle los recíprocos beneficios de una relación comercial de miles de millones de dólares, forjada a lo largo de décadas, de la que viven y han vivido millones de seres humanos a un lado y otro de la frontera, desde luego es un escenario adverso para México.

En México, el deterioro acumulado en el ejercicio de gobierno a lo largo de los cuatro años que van del sexenio actual, también influye en la visión pesimista y negativa que existe en el ánimo de los mexicanos en este inicio de año 2017, que ha arrancado con la mala noticia del gasolinazo y la consecuente secuencia de aumento en el costo de todos los consumos. Es previsible que el sexenio actual concluya inmerso en escenarios de inflación e impunidad incontrolada, con la depreciación de nuestra moneda y el aumento de la pobreza como testigo sufriente de un cáncer que avanza en detrimento del tejido social de nuestra patria y del futuro de sus jóvenes.

En esencia, gobernar supone la capacidad de los líderes políticos para generar acuerdos que permitan administrar y acrecentar el bien común, de manera que todos se beneficien mediante su trabajo y participen en la construcción de la sociedad y sus instituciones; esta verdad elemental tomada de cualquier libro de teoría política, en realidad es reiteradamente desmentida por las dinámicas de corrupción e impunidad en que vivimos. A lo largo del presente sexenio hemos tenido conocimiento de la existencia de exgobernadores en la cárcel o prófugos y de altos funcionarios acusados de delitos de desvíos multimillonarios de dineros públicos, entre otras implicaciones. Se hace evidente las graves consecuencias de la confusión existente entre la visión de Estado y la visión empresarial.

El Estado y sus gobernantes políticos son servidores públicos, es decir, administradores, no dueños de una riqueza que pertenece a los gobernados y no a ellos; en consecuencia resultan injustificados y altamente ofensivos para la depauperada sociedad mexicana los sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones de esos altos funcionarios que viven confundiendo el Estado con la empresa, donde sí son justificados elevados sueldos y estilos de vida de frivolidad y despilfarro, a la manera del magnate presidente Trump.

La motivación para el ejercicio de la vocación política debe ser el servicio y no el lucro. Si los políticos se dan vida de empresarios en perjuicio de todos los gobernados, corrompen y prostituyen el bien común, razón de ser de la democracia.

