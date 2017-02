Siempre hay otros: Lo que significa ser invisibles

Todos tenemos un pasado que no agotamos de recordarlo; lo bueno o lo malo, lo superficial o lo profundo, pero más allá de las confrontaciones que podríamos lograr hacer, en tiempo presente están los matices de los que discurren en los tiempos muertos.

Leemos y releemos la historia de un país que pudo haberse fortalecido con su riqueza, con el enorme potencial de su gente, con la infinidad de oportunidades que se nos presentaron, pero hicimos caso omiso de las alertas.

Quizá no logramos comprender y entender que la vida es como bien aseguran, el agua de un río que solo tocas una vez y corre demasiado aprisa, no hay poder humano para volver al mismo punto.

México, siempre hemos tenido muy claro, tiene lugares inigualables, maravillosos sitios arqueológicos, paradisiacas playas, lo mismo en la costa del Pacífico que en el Golfo de México.

La expulsión de la mano de obra calificada se ha dado siempre, los científicos buscan en el extranjero lo que no hay en casa, con la atenuante que muchos de ellos ven en su salida su única salvación.

No así los migrantes que inentan cruzar al lado americano para trabajar en lo que sea, porque no hay estudios en la mayoría de los casos, y lo mismo emprenden aventuras en cocinas que en el campo de aquel país, con la paga en dólares, pero los gastos también son en esa moneda.

Cuando sucede lo lamentable, las agresiones, vemos lo vulnerable de la libertad tras un muro que se ha ido construyendo, lo mismo con mandatarios republicanos que demócratas.

Tan solo en los ocho años del expresidente Obama, fueron tres millones de personas que fueron repatriadas a sus países de origen, por no contar con la legalidad de su ingreso a los Estados Unidos.

Ahora mismo se ha radicalizado la situación política con Donald Trump, que es más bien un personaje que basa en sus impulsos con sus dichos y aseveraciones, lo podríamos comparar con Hugo Chávez de esa Venezuela atrapada en sus demonios, que heredó a Nicolás Maduro, un gobernante también lejos de la realidad de su pueblo.

Nunca antes la relaciones bilaterales entre dos países habían sido tan complicadas, también en lo económico por un Tratado de Libre Comercio que debe ser revisado, modificado o cancelarse, pero no estar igual que hoy, ante la incertidumbre que aseguran los vecinos del norte, que solo los mexicanos se benefician.

Un empresario llegado a la política, porque el dinero nunca es suficiente para la ambición de unos cuantos, y como tienen problemas severos ante la justicia, invierten en la política para allegarse poder y salvar su futuro y el de sus familias.

Han dejado de ser cínicos para pasar a un estatus superior, porque no les importa las afectaciones a la gente, ni las protestas, ni los desmanes que se organizan para hacerles saber que están mal.

Al puro estilo de un país que reconocemos se equivoca a veces en lo sustancial, los Estados Unidos repiten una mala historia, atacar todo aquello que dejó su antecesor, que no quede huella de un buen gobierno, aunque en algunos rubros Obama no era tan liberal.

Las guerras se siguen alimentando, al margen de la muerte de miles de inocentes que padecen el hambre, la necesidad de un hogar, y el cobijo de un país para resguardarse de las balas y misiles inmisericordes de un enemigo silencioso, invisible para el mundo globalizado, pero que ha echado por los suelos, en pocos días, una imagen distinta de Norteamérica.

No sabemos hasta donde les alcance a los verdaderos poderes que mueven los hilos y algo más en aquel país, para detener a tiempo, un disparate mayor de un magnate llegado a la política, donde pueden más sus ocurrencias, hasta en contra de su sistema de justicia. Eso es urgente pararlo para no sufrir la caída de un gigante.

En primera línea

Es el primer puente del año nuevo, un lunes distinto en todos los sentidos posibles, alimentando esperanzas, perdiendo miedos, salvando planas y cortes de gustos por los tiempos actuales.

Cada quien tiene que entender sus problemas, pero también plantearse soluciones, nada es imposible cuando el camino es cierto y la verdad absoluta.