Campeche FC campeón de la Infantil y Juvenil

Dominando de principio a fin, desde el torneo regular hasta la liguilla con paso perfecto Campeche FC N.G., Colegio Campeche, se proclamó campeón de la Liga de Fútbol Soccer Infantil y Juvenil Femenil “Copa PRODEFEM”, al vencer en la gran final con 2 goles por 0 al club Fénix, disputada en el campo del club Corsarios 2000.

La hegemonía de Campeche FC quedó de manifiesto con el título conseguido y lo hicieron con la aureola invicta y no solo eso, fueron las mejores en el aspecto individual con Danna Paola Poot, coronándose como mejor portera y Patricia Carpizo como campeona goleadora, imponiendo su fútbol en el terreno de juego ante Fénix, un digno rival que supo cómo jugarles en el sector defensivo pero les faltó mayor empuje a la ofensiva.

El equipo dirigido por Jorge Rivera, salió a jugar con orden en sector defensivo con una línea de dos en la saga resguardando la meta de Danna Paola Poot, mientras que en el medio campo estuvieron por izquierda Montserrat Guerrero, por el centro Emily Solís y por el derecho Ana Mayela Peregrina, y en el frente la dupla ofensiva integrada por Patricia Carpizo y Alexandra Hernández.

Mientras que por el lado del Fénix, dirigidas por Horacio Echanove, también hicieron lo propio al no permitir que del medio campo hacia el frente, Campeche FC fuera peligroso como lo fue en la temporada regular y en la liguilla, aunque tuvieron el control territorial del juego sin reflejarlo en el marcador hasta minutos antes del descanso, cuando se combinaron las rojiblancas para romper el cero con gol de Patricia Carpizo para el 1 por 0.

Para la segunda mitad, Nueva Generación mantuvo el control territorial del partido al llegar con peligro al arco rival y siempre pelearon por la posesión del balón en campo enemigo, por lo que la arquera Danna Paola Poot tuvo muy poco trabajo y seguía sumando minutos sin recibir gol en la liguilla.

Intentó el Fénix hacerle daño a la saga del Colegio Campeche, al adelantar un poco sus líneas pero siempre pensando en no recibir más goles dejó a tres en la saga y con muy poco atacaban lo que facilitaba el trabajo defensivo del conjunto rojiblanco, que se encargó de sellar la victoria con un gol dentro del área de Alexandra Hernández para el 2 por 0, y aunque tuvieron algunas opciones de peligro que concretaron al disparar al arco, el marcador no se movió más y con ello se alzó Campeche FC con el campeonato.

CORSARIAS, monarcas EN LA INFANTIL MAYOR

En un domingo de fútbol y familia, las Piratitas no les importo ser visitantes para proclamarse campeonas de la categoría infantil mayor femenil, al derrotar en la gran final con 4 goles por 0 a las Corsarias.

Las Piratitas dominaron por completo el partido para agenciarse el título en su categoría antes las Corsarias, quienes a pesar de lo holgada con el que terminó el encuentro lucharon hasta el minuto para buscar por lo menos el gol de la honra, mientras que las ahora campeonas supieron capitalizar las oportunidades para ganar con dos goles de Carolina Criollo, con uno de Hiram Cornelio y de Amairany Fuentes.

PREMIACIÓN

Al término de las dos finales, la presidenta de la Asociación de Promoción al Deporte Femenil (PRODEFEM), Heidi Vera Ek, acompañada por el coordinador de Deportes del Municipio, Pedro León Godínez; Francisco Menéndez Botanez, director de Alto Rendimiento del INDECAM, y Alberto Chan Talango, en representación del club sede, premiaron a los dos mejores equipos de cada categoría, así como a las mejores porteras y goleadoras. I GCD