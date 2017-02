Realizan la Etapa Estatal en el CEDAR

El día de ayer desde temprana hora iniciaron las competencias de la fase estatal de levantamiento de pesas en el domo I del CEDAR, en donde participaron atletas de los municipios de Carmen, Calkiní, Hopelchén, Escárcega, Siglo XXIII y del CEDAR de Campeche, todos en categorías juveniles y mayores, quienes demostraron los resultados y mejorías de sus entrenamientos, además se contó con la presencia de los metodólogos Mario Marrero y Ridelio Carmenante, quienes en todo momento estuvieron evaluando a los atletas.

En las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de ambas ramas: en la Sub 17-20 femenil, tuvieron participación las atletas: Yudheiky Panty Arjona, Roxana Cu Caamal, Ángela Aguilar Chan, Erika Méndez Díaz, Kerigma Ac Rodríguez, Cenit López Jiménez, Wendy Garrido Tzab, Itati Manzanero Santiago y Kristal Manzanero Santiago, del CEDAR; Vianey Medina López, Isla Carolina Gutiérrez, Mirian del Ángel Álvarez de Ciudad del Carmen y Ada Villamonte Zapata de Hopelchén.

Categoría varonil infantil 62-69-77-85-+85: Jesé Joaquín Arias Tisacareño, Diego Ochoa Chan, César Ortiz Hernández, Milton Ac Rodríguez, Nelson Gómez Cruz, Darío Cámara Muños, del CEDAR; José Antonio Villamonte Marfil, Ángel Jair Chablé Báez de Hopelchén; José Puc Ucan, Roque Jacinto May Euán de Calkiní.

La rama varonil de la Sub 17 y Sub 20 tuvo a exponentes como a Jesús Macarena May, Pedro Mijangos de León, Darwin Naal Haas, Luis Segura Pascual, Gustavo Álvarez Cardozo, del CEDAR; Marco Solís Hernández, Erik Cruz García, Armando Cob Avendaño, José Zavaleta, de Escárcega; Javier Puc Chablé de Hopelchén y Julio Pablo Ortiz de Ciudad del Carmen.

Categoría Sub 20: Julián Ramírez Virgilio, Leonardo Guzmán López, Sergio Andrés Pérez Hernández, Maximiliano Balan Naal, Álvaro Cervantes Canul, José Luis López Carpizo del CEDAR; Alberto López Morales, Alfredo Céspedes López, Ángel Morales Jiménez de Ciudad del Carmen.

La Dirección de Alto Rendimiento y Metodología del INDECAM darán a conocer en próximos días el listado de los atletas que formaran parte de la preselección estatal que nos representará en la Olimpiada Regional.