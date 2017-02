En el abandono la “Gobernadores”

Fue construida en los años 60, en el gobierno de José Ortiz Ávila

Por Darío Sambranis

Considerada como la principal arteria de la ciudad y un diseño de modernidad en los años 60’s, como un homenaje a los mandatarios que había tenido el Estado de Campeche, actualmente la avenida “Gobernadores” luce descuidada, abandonada por las autoridades, con camellones, guarniciones y banquetas con cuarteaduras; los muros, donde estaba el nombre y el escudo, están en mal estado, muchos sin las placas que las identificaban.

Inclusive la placa de la develación de la avenida, en la que a lo largo de cerca de 60 años se han escrito innumerables sucesos que han contribuido a la historia de esta importante vía, luce en el abandono.

Apenas se alcanza a leer que fue construida con el dinero del pueblo en 1961 y puesta a su servicio por el expresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Los 12 monumentos que quedan de los gobernadores de Campeche se encuentran en total abandono.

A más de medio siglo se encuentran los muros con severas grietas en su estructura, algunos grafiteados, y ya no cuentan con la placa de piedra con el nombre del mandatario y el periodo de su administración.

Inclusive algunos carecen del escudo de Campeche y otros más han servido como espacio de publicidad para negocios de comida y lucen el letrero alusivo, aprovechando que se encuentran en medio del camellón central y los automovilistas lo aprecian claramente.

Es tal el abandono de las autoridades, que inclusive el subsecretario de Obras Públicas de la SEDUOPI, Eric Ricardo Aguilar Gamboa, dijo desconocer que se tenga un proyecto de rehabilitación de esta importante arteria de San Francisco de Campeche.

A la fecha, del cruce de las vías del ferrocarril con la avenida Hidalgo, el camellón central luce descuidado, pues carece del concreto que debe de tener en los costados. En ese tramo de la avenida las luminarias tienen lustros de haberse instalado y por las noches se encuentran a oscuras algunas partes.

Pese a que de acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río R. de la Gala, una calle pavimentada con concreto hidráulico debe de tener una duración de más de 30 años, el que se encuentra del cruce con la avenida Aviación y calle 24, de la colonia Esperanza, presenta cuarteaduras y grietas.

Y es que cabe mencionar que fue el cinco de agosto de 2014 que el exgobernador Fernando Ortega Bernés y la exalcaldesa Ana Martha Escalante Castillo dieron el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción de esta parte de dicha avenida con concreto hidráulico.

Del Río R. de la Gala expresó que con este material la obra debe tener una duración de 30 años; si se rompe en tiempo breve, como en este caso, quiere decir que “hay un proceso en el que no necesariamente el material puede estar mal, pero todo el proceso constructivo no fue el adecuado”.

Dijo que hay una serie de factores que determina porqué pasó esta situación; los materiales que se utilicen deben de ser de buena calidad, y el proceso constructivo el adecuado. “Y si todo esto se cuida, esas obras van a durar mucho tiempo”.

Aguilar Gamboa coincidió en que normalmente las calles con concreto hidráulico deben de tener una vida útil de 30 a 40 años y el que presente grietas depende de la calidad del material utilizado.

Del mismo modo la glorieta a Pablo García, aunque ya no cuenta con la estatua de bronce que fue llevada al Periférico, luce en total abandono, inclusive con grietas, al igual que el pavimento de esta arteria hasta llegar a la gasolinera de Santa Lucía.

De acuerdo con el cronista de la Ciudad, Manuel Alcocer Bernés, la avenida debe de reconstruirse o brindarle el mantenimiento adecuado, por lo que representa en la historia de San Francisco de Campeche, y volver a colocar las placas de los exgobernadores, pues a la fecha ha perdido ya su valor histórico.

Recuerda que fue construida en los años 60’s, en el gobierno del general José Ortiz Ávila, que tuvo la idea de realizar la modernización de la ciudad, lo que implicaba avenidas, fuentes y alumbrado novedoso.

“La idea era hacer vías rápidas, que no teníamos; no existía el malecón y era necesaria una arteria que uniese de alguna otra manera la salida o entrada hacia Yucatán y México”.

Comentó que fue en 1961 cuando inició la construcción de la avenida “Los Gobernadores”, en el que se tuvieron que quitar quintas, como la de don Rafael Romero. Era donde terminaba Campeche y no estaba tan poblada la parte donde se encuentra la gasolinera de Santa Lucía.

“Se colocó un monumento dedicado al fundador del Estado y primer gobernador, Pablo García y Montilla, cuya estatua se encuentra actualmente en el Periférico que lleva su nombre, y en este espacio, que también es conocida como glorieta, fueron depositados sus restos”.

Señala que había una urna en la parte trasera de bronce, que aún existe, pero los restos desaparecieron y se desconoce dónde quedaron, en el que espacio que fue como un homenaje, porque tenía una llama eterna de color rojo, que simbolizaba la presencia espiritual de Pablo García.

“Se dejó en el abandono y ya perdió realmente la importancia que tenía en su momento, en el que se colocaron a lo largo de toda la avenida las placas con el nombre de todos los que habían sido gobernadores desde Pablo García, menos el de José Ortiz Ávila”.

Dijo que fueron los gobernadores desde 1857, hasta Alberto Trueba Urbina, que fue de 1955 a 1961, y esta importante arteria ayudó al crecimiento de la ciudad, pues muchas familias empezaron a habitar en sus orillas. (Posteriormente se colocaron las placas de Ortiz Ávila, Carlos Sansores Pérez, Rafael Rodríguez Barrera, Eugenio Echeverría Castellot, Abelardo Carrillo Zavala, Salomón Azar García y Antonio González Curi. Al modernizarse el tramo comprendido entre el Circuito Baluartes y las vías del ferrocarril, en el gobierno municipal de Oznerol Pacheco Castro, todas las placas fueron suprimidas).

“Ahora es muy congestionada y con mucho tráfico. En su momento era muy moderna, con luz mercurial y todos los adelantos, y era de seis carriles, que eran muy grandes para esa época y había entre 30 mil a 40 mil habitantes en la ciudad”.

Indica que la avenida terminaba donde estaba el monumento de Pablo García; al final de esta se encontraba

lo que era conocida como la zona de tolerancia y recuerda que había muchas burlas, porque “decían que Pablo García con la mano extendida, no señalaba la salida a Mérida, sino para que no se perdiesen quienes buscaban la zona de tolerancia”.

Comenta que se han robado las placas, ha habido descuido de la avenida y es una pena, porque está diseñada para que, sin cruzar la ciudad, los automovilistas salgan hacia México o Mérida, porque se enlaza con la Circuito Baluartes, la avenida López Mateos y la Resurgimiento.