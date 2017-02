Al ritmo del juego: Falsas esperanzas en la Tercera División

Por: Gerardo Can Dzib

El fútbol que desplegaron los dos equipos del Estado en el llamado balompié profesional, como es el que se juega en la Tercera División en la primera parte de la actual campaña, abrigaba esperanzas de que el inicio de la segunda vuelta fuera de la misma forma, pero los errores fueron claves para que ambos perdieran en la jornada 14 de la temporada 2016-2017, con el que descendieron una posición en la tabla, Corsarios al segundo y Campeche FC al sexto.

Contra todo lo que se esperaba, y casi en igualdad de circunstancias, el reinicio de la temporada 2016-2017 de la Tercera División para los equipos del Estado no fue la esperada al perder, tanto el líder Corsarios de Campeche como Campeche FC N.G. por un ajustado marcador de 1 gol por 0.

Porque decimos que casi en iguales circunstantes, porque en primer lugar, Campeche FC N.G. jugaba como local ante los Caimanes de Cancún y en segundo, porqué los Corsarios se enfrentaban al sotanero de la zona o del Grupo I a los Héroes de Zaci, es decir, las circunstancias para ambos eran favorables.

Por el lado de Campeche FC, ligó su segunda derrota como local en la actual campaña y dejó atrás una racha de 11 partidos sin perder y cayeron dos posiciones de zona de clasificación, y con la derrota ante los Caimanes, quienes a pesar de ser la franquicia Benjamín en el grupo han dominado en dos partidos a los campechanos, pues en el arranque del campeonato los golearon con 4 por 1 y ahora los vencieron con 1 por 0.

Futbolísticamente, Nueva Generación dejó mucho que desear, ya que no hubo orden en la media cancha y en zona defensiva, y a la ofensiva tampoco se tuvo idea de qué hacer ante un equipo como Caimanes, quien salvó la parte física, pues trae a elementos de una estatura promedio de 1.70 metros, pero que futbolísticamente se veía un equipo limitado, pero con un poco más de oficio por la forma de cómo consumían el tiempo, se tardaban en hacer algún saque de banda, de meta y el cobro de un falta.

Y Campeche FC fue incapaz de poder mostrar el fútbol que lo llevó a ligar 11 partidos sin perder y a estar entre los primeros lugares de la clasificación, consecuencia quizá del parón de casi dos meses o por la ausencia de dos elementos clave en el parado táctico de Marco Antonio Rincón Negrete, como el capitán Braulio Núñez y el lateral por derecha Jorge González, pero sin justificación porque ha habido continuidad en las alineaciones o se tiene una base.

Se perdieron elementos como Pedro Zetina, goleador del equipo y de la zona, quien se dedicó a pelear con el árbitro que a hacer algo por el equipo y demostró que aún necesita trabajar mucho en el lado mental, pues cualidades tiene de sobra, ya que nunca supo cómo quitarse la pegajosa marca del capitán de los Caimanes, Sebastián Segura, quien lo siguió a sol y sombra, y en zona defensiva padecieron al no estar aparentemente, Carlos Cantún al 100 por ciento y jugar con dolencias física, Jesús Pan, pues solo pudo terminar el primer tiempo.

La media cancha se vio partida y a pesar de que lucharon con elementos como Lisandro Martínez, no pudieron hacerle daño a la defensiva visitante; la forma de romper el orden defensivo de los visitantes la encontraron, pero no le dieron continuidad, pues en tres pases filtrados crearon peligro, una de ellas fue decretada como penal y que Gadiel Zubieta falló y evitar por lo menos rescatar el empate y pelear por el extra en la penales.

Es así como Campeche FC descendió un sitio en la tabla de posiciones y cuatro en las últimas dos jornadas, hasta ubicarse actualmente en la posición seis, estancándose en 26 puntos, con siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas. En la fecha 15, Campeche FC visitará al Atlético de Madrid.

Lo único que puede evitar que Nueva Generación siga cayendo en la tabla de posiciones es ganando, pues en el grupo está cada vez más cerrada la competencia, pues del primero al séptimo la diferencia se compara en uno y dos puntos.

Por su parte, los Corsarios de Campeche dejaron escapar el liderato en un partido que parecía de trámite, pues los Héroes de Zaci estaban peleando el sótano, y supieron capitalizar su localía para aprovechar un error defensivo de los campechanos para anotar el gol que a la postre le dio el triunfo.

Un error de la saga defensiva fue el que llevó a los Corsarios a caer con 1 por 0 frente a Zaci, cuando apenas se jugaba el minuto uno de juego y después tuvieron para rescatar el empate, pero padecieron de efectividad ante el marco local y con esta derrota cayeron al segundo lugar de la tabla de posiciones, al alcanzarlos los Pioneros que por diferencia de goles son los nuevos líderes, a pesar de que ambos suman 30 puntos.

La falta de un elemento como Marco Guzmán en la delantera ha sido un factor en esta campaña para los corsarios, que cuentan en su filas con elementos locales y en esta segunda vuelta le dieron de alta a dos jugadores que han surgidos de Campeche FC, como Jasiel Pérez y Fernando Carrión, quienes se unen a Samuel Blanquet, y quienes fueron dados de baja por bajo rendimiento.

De esta forma, Corsarios se encuentra en la segunda posición del grupo con 30 puntos, con nueve victorias, tres empates y tres derrotas, y con la derrota perdieron una racha de 180 minutos sin recibir gol, aunque son la mejor defensiva, ya que en sus últimos nueve partidos solo dos goles han recibidos, y antes de perder con 1 por 0 ante Cozumel, sumaba el arquero Pedro Roldan más de 500 minutos sin recibir gol.

Y en la fecha 15, Corsarios recibe este viernes 10 de febrero en el estadio Universitario a las 15:00 horas al Atlético Newell’s.