Estudio de prospección del BIPO, con retraso de 80 días

En abril se debe emitir el resultado del estudio de prospección de la apertura de los 15 mil kilómetros cuadrados de zonas exclusivas de Petróleos Mexicanos que debe realizar el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) del Instituto Nacional de la Pesca y ya lleva 80 días de retraso, de los 120 días proyectados para la realización de la investigación, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), Francisco Márquez Zapata.

Apuntó que no tiene información todavía sobre el estudio; “se que ya se aprobaron los polígonos y los puntos que van a revisar, pero no tengo idea aún de cuando el barco empezará sus labores”.

Significó que “ya nada más quedan 40 de los 120 días que le dieron; debieron salir publicados los polígonos el 12 de noviembre y a la fecha no se ha hecho”.

Dio a conocer que las Secretarías de Marina y de Energía pidieron algunos puntos. “Facilitamos a través de la Cámara Pesquera 88 puntos en donde tradicionalmente nosotros pescamos”, acotó.

También consideró que “el Gobierno Federal debe absorber el costo de la investigación”.

Subrayó que “aunque se investigue con el BIPO, en el decreto dice que no se permitirá el arrastre; entonces estamos haciendo grupo con el Gobierno del Estado para decirle al Gobierno Federal que siguen investigando de algo que no se va a cumplir”.

Precisó que “el argumento que nos dieron hace como tres semanas es que no tenían, no sabían los puntos a investigar de los 15 mil kilómetros. Entonces la Cámara Pesquera facilitó 88 puntos dentro del área de plataformas donde tradicionalmente pescábamos y ojalá se aprobaran, que es lo más fácil”.

Destacó que ahora pueden ir directo a esos 88 puntos para conocer su estado y ver si podemos ingresar e insistió en que “sobre todo porque les está ganando el tiempo. En abril debe salir publicada ya que puntos podemos pescar”. WCV