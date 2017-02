Dispuesto AMC para debatir con el partido Morena

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se declaró “listo para debatir con los de Morena y con todos; no tengo ningún problema”, aunque advirtió que terminarán siendo “morenistas de su lado”, porque se apellida Moreno.

En entrevista el mandatario se refirió a las supuestas amenazas que se difundieron en redes sociales en contra de grupos de políticos y comunicadores, bajo la leyenda “Enemigos de Campeche” por lo que el partido Morena amenazó con interponer una denuncia ante la PGR por supuestas amenazas hechas por gente del Ejecutivo estatal.

“Ya saben que a mí me gusta el debate, y estoy dispuesto”, acotó, pero dijo que respeta lo que dicen los partidos de oposición; a mí me hacen responsable de todo, pero creo firmemente que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. En este sentido la libertad de expresión es abierto”, dijo.

QUE PROPONGAN

Moreno Cárdenas aseveró que lo importante es proponer; “¿que han hecho por Campeche?, que me ayuden a buscar recursos y programas para los campechanos”.

Dijo que respeta a los partidos de oposición, "pero en el caso de Morena debe ser más propositivo; este país no necesita salvadores de la patria; ya tenemos un Trump, no necesitamos otro en México".