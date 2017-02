Más de 80 jóvenes participaron en el Try Out de Piratas

Poco más de 80 jóvenes de entre los 14 y 18 años participaron en busca de un lugar hacia el profesionalismo en los Try Outs que practica la organización Piratas de Campeche, de la LMB, que se llevaron a cabo en el campo del Estadio “Nelson Barrera Romellón”, provenientes de los Municipios de El Carmen, Champotón, Escárcega y de la capital.

El objetivo de estas visorias es buscar a jóvenes de la entidad con las cualidades para ingresarlos a las filas de las sucursales del equipo para que empiecen o concluyan su formación para buscar una oportunidad en el primer equipo.

Fue una buena respuesta al presentarse cerca de 80 jóvenes de los Municipios de Carmen, Champotón, Escárcega y de la capital, quienes fueron recibidos por cl Coordinador de Desarrollo de los Piratas, José Luis Lugo Lorenzo, junto a los coaches Mario Sulú Palafox, Nelson Barrera Hernández y Ricardo Figueroa, quien dijo que los que realizaron el viaje para ser observados, previamente habían sido detectados en las giras que se realizaron durante el mes de enero en las clínicas que se impartieron en dichos Municipios.

Estos tres especialistas fueron que los evaluaron los aspectos fundamentales para poder elegir a jugadores con el suficiente potencial para aspirar a un nivel profesional, y en esta sesión se pudo observar a un gran número de jóvenes, iniciando con los ejercicios de calentamiento, y enseguida, participaron en las pruebas de lanzamientos, así como de bateo y fildeo.

Durante la práctica, el coordinador de Desarrollo, José Luis Lugo, estuvo evaluando la velocidad y resistencia de cada uno de los participantes, además de que se pudo observar a un gran número de jóvenes de 18 años que cuentan con un trabajo previo en este deporte.

Al término, dijo que el pasado 24 de enero realizaron las visitas a escuelas de béisbol y try outs, en Escárcega, Calakmul y Champotón, Sabancuy, en Atasta y el pasado fin de semana en ciudad del Carmen.

Lugo Lorenzo agregó que este miércoles 8 de febrero, se reanuda las clínicas en los municipios, visitando el Municipio de Tenabo a las 15.00 horas; posteriormente, para el jueves 9, estarán en Hecelchakán, y el viernes 10, en Palizada por la tarde y el sábado 11, en Candelaria a las 14:00 horas. Mientras que el miércoles 15 de Febrero en Calkiní a las 15:00 horas, y finalizan el jueves 16 en Hopelchén a las 15:00 horas.

Recordó que las clínicas y try outs la están realizando los Piratas de Campeche en coordinación con el Instituto del Deporte de Campeche. GCD