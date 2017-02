Pobre victoria de México sobre Islandia

Las Vegas, E.U— México apenas superó 1-0 a Islandia en lo que fue el primer ensayo de este año para el cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, con la finalidad de observar a sus jugadores rumbo a la Copa Confederaciones y la Copa de Oro de futbol, ambos en este año.

En el estadio Sam Boyd de esta ciudad, el único gol del encuentro fue al minuto 20, gracias a Alán Pulido.

Un juego semi-lento fue el que ejecutó el cuadro mexicano, que, sin presión del rival, manejó el juego a su antojo. Conforme se asentó en la cancha se adueñó de las acciones y tuvo cerca de cinco acercamientos en la meta rival.

Al minuto 20, Pulido, quien fue el más insistente en este lapso de juego, marcó el primer gol con remate de cabeza dentro del área tras centro de Giovani dos Santos. Este sistema por la banda derecha fue el ingrediente para obligar a Islandia a buscar los huecos.

Si bien el timonel colombiano Juan Carlos Osorio sacó un cuadro variante para ver a su once para la Copa Confederaciones y la Copa Oro, no mostró otro semblante en la cancha, ante un rival sin condiciones de buscar la meta de Alfredo Talavera.

Debido a que no es fecha FIFA, Osorio no llamó a los “europeos” y los que saltaron a la cancha cumplieron, además, Rafael Márquez se convirtió en el líder al enviar señales en cada rincón del campo para obligar a sus compañeros a ir más a fondo.

En esta ocasión, México tuvo en Islandia, que logró un buen desempeño en la Euro 2016, un ensayo poco alentador, no exigió, aunque por momentos apretó el medio campo, pero esto debido a que los mexicanos

aflojaron.

Para el complemento, Osorio debutó a Luis López y a Edson Álvarez, quienes dieron un poco de “aire” al equipo. Se vieron ofensivos, pero sin poder llegar al segundo gol. NOTIMEX