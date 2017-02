Cooperativas pesqueras ribereñas paralizadas desde el año pasado

Las cooperativas pesqueras ribereñas se encuentran paralizadas desde el año pasado por falta de recursos para la compra de alevines y alimento para peces ante el retraso de Petróleos Mexicanos para entregar el fideicomiso.

Adolfo López Hernández, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Campeche, señaló que durante la reunión con el secretario de Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera, se trataron varios temas, principalmente la entrega de los recursos por 15 millones del año pasado y los 15 millones de este año, donde el funcionario estatal argumentó que las fichas técnicas están realizadas, pero aún falta saber qué compañía será asignada por Petróleos Mexicanos para realizar el proyecto.

Asimismo, se comprometió a sostener una reunión el martes de la próxima semana con Jorge Chanona Echavarría, de Desarrollo Social y Humano, para saber exactamente cuándo se entregarán los recursos qué serán auspiciado por Pemex, mientras tanto las cooperativas se encuentran paralizadas desde el año pasado.

Con respecto al recurso del fideicomiso, dijo que son 30 millones en total, 15 millones del 2016 y los recursos de este año; “el detalle es que como el año anterior no se metió ningún proyecto, este año solamente tres granjas se verán beneficiadas durante la temporada de Cuaresma con la venta de pescado”, agregó. i cje

Externó que el resto de las granjas están totalmente paradas, debido que no hay alevín en ninguna; además de que no hay dinero para comprarlos, “por ello exigimos que se nos haga el laboratorio que tiene muchos años que se hizo la petición y mientras no exista esa infraestructura, no se tendrá la semilla para seguir trabajando durante todo el año”.

“Estamos en una crisis dura, que se le explicó al secretario de Pesca, que muchas cooperativas están totalmente paradas y podrían deteriorarse con el paso de los años. Por ello también hicimos la petición que se nos otorgue el laboratorio de Plan de Ayala, pero se nos hizo saber que está en litigio”, precisó. Ante este problema, ellos propusieron la construcción de un laboratorio en la Península de Atasta, en un terreno de tres hectáreas y “si no, pues que nos den otro tipo de opciones”, reiteró.

Dijo que está en proceso la elaboración de un mega proyecto por parte de la Universidad de Tabasco en coordinación con la UNACAR, que va desde la siembra del alevín, hasta filetearlos y su destino final, que es la exportación, Muchas promesas, pero en realidad no hay nada. CJE