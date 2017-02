Gobernador inaugura comedores comunitarios

Recursos superiores a los mil 700 millones de pesos se invertirán este año en la Entidad en programas de beneficio social y la instalación de 10 nuevos comedores comunitarios, para que la gente que más lo necesita mejore sus condiciones de bienestar, anunció el subsecretario de Desarrollo Social federal, Francisco Javier García Bejos, al inaugurar, junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, las nuevas instalaciones de los comedores comunitarios de Plan de Ayala y Chekubul, donde se brinda atención alimenticia a cerca de 300 personas.

Durante la gira de trabajo en el que estuvo acompañado del delegado de la SEDESOL, Christian Castro Bello, el jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer que este lunes próximo se iniciarán los trabajos técnicos para construir las canchas techadas de Chekubul y de la escuela secundaria 24 de la localidad Plan de Ayala, además se efectuarán obras de pavimentación, alumbrado y agua potable.

Al hacer uso de la palabra, primero ante habitantes de Plan de Ayala y luego frente a pobladores de Chekubul, el mandatario estatal reiteró su compromiso de dar resultados y trabajar en equipo con el Gobierno Federal para que se inviertan más recursos en beneficio de las familias que más lo necesitan.

“Mi obligación como gobernador es trabajar para la gente; ustedes recordarán que cuando son tiempos de campaña política todo mundo los saluda y luego cuando llegan al gobierno no los escuchan y no les resuelven las cosas; eso es lo que estamos cambiando, nosotros atendemos a la gente y mantenemos cercanía con ella para darle apoyos y soluciones a sus demandas”, remarcó.

Moreno Cárdenas también pidió a los habitantes de ambas localidades cuidar las obras de infraestructura que se construyen, porque se hacen con recursos que provienen del pueblo y extendió el llamado a las familias que hasta el momento no se benefician con los programas sociales del Gobierno Federal, para que se afilien y reciban los apoyos federales.

Durante su intervención, el subsecretario federal, García Bejos, destacó que la inversión que el Gobierno Federal realizará este año en la Entidad en materia de desarrollo social, es muestra del respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a Campeche y del compromiso que tiene para que en conjunto con el Gobierno Estatal, se superen las condiciones de pobreza. “Vamos a estar sumados a este gran esfuerzo que encabeza en el Estado Alejandro Moreno”.

Señaló que la instalación de los comedores comunitarios es una muestra de lo mucho que se puede hacer cuando los gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y Alejandro Moreno, suman esfuerzos y trabajan juntos con el propósito de hacer un mejor Campeche”, señaló.

Al hacer un reconocimiento a las encargadas de preparar los alimentos, dijo que en el país hay 60 mil mujeres que realizan un millón de alimentos para la gente que más lo necesita mediante el programa de comedores comunitarios. “Estas mujeres son grandes heroínas, pues no sería posible abrir comedores comunitarios sino fuera por ellas, por eso el gran mérito del trabajo que estamos haciendo en los comedores, en los lugares que más se necesitan, es gracias a su esfuerzo y trabajo; son mujeres luchonas que cuidan a su familia y trabajan para que su comunidad esté mejor”, mencionó.

El funcionario federal dio a conocer que este 2017 se invertirán en el Estado más de mil 700 millones de pesos con lo que se fortalecerá la atención a los casi 300 mil beneficiarios de Prospera; 40 mil personas adultas mayores de 65 años; las mujeres del programa Seguro de vida para jefas de familia, y en los nueve comedores comunitarios que operan en los municipios de Carmen y Candelaria, y además en los próximos tres meses se instalarán otros 10 comedores comunitarios.

Subrayó que se continuará trabajando en equipo para que invirtiendo más recursos en mejorar las calles, los drenajes, pisos y techos de las viviendas, escuelas y centros de salud, se puedan vencer las carencias y las familias que más lo necesitan vivan mejor.

Finalmente, indicó que en el esfuerzo que se realiza para hacer más obras en las comunidades, también se suman recursos de Petróleos Mexicanos, a fin de que las acciones que se hagan se reflejen en mejores condiciones de vida de la gente.

Moreno Cárdenas y García Bejos inauguraron las nuevas instalaciones de los comedores comunitarios de Plan de Ayala, donde se brinda alimentación a 127 personas, y de Chekubul donde se atiende a otras 126. Los funcionarios fueron los encargados de servir las raciones de comidas a los infantes, quienes en esta ocasión degustaron caldo con pollo, arroz y carne machaca.

Además de estos dos comedores, en la Entidad funcionan siete más que se localizan en las comunidades El Pañuelo, El Desengaño, Benito Juárez, El Naranjo, La Esmeralda, San Juan y Miguel Hidalgo, todas pertenecientes al Municipio de Candelaria.

En total, en esos nueve espacios se sirven más de 48 mil raciones mensuales a mil 205 personas entre niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y personas con discapacidad.

Durante la gira también estuvieron presentes el director general de Participación Social de la SEDESOL federal, Juan José Miranda Medina; el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanona Echeverría; el diputado local, Luis Ramón Peralta May; el subsecretario de Gobierno, José Ignacio Seara Sierra; y los comisarios ejidales y municipales de las localidades visitadas.