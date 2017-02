Asociarse genera ideas que benefician a las empresas: JRS

Entregan créditos con tasa cero a jóvenes del Estado

En la actualidad para crecer más rápido hay que asociarse, ya que permite acceder con prontitud a financiamiento y contar con más ideas, planteó el director general de Nacional Financiera, Jacques Rogozinsky Schtulman.

En el Foro de Emprendedores y la entrega de Crédito Joven con tasa cero, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanona Echeverría, destacó que trabajar en conjunto con NAFIN, Secretaría de Economía y Gobierno del Estado, permitió acceder a 18 millones 754 mil 100 pesos y un monto a fondo perdido de cuatro millones de pesos, lo que suma 22 millones 754 mil 100 pesos.

En su intervención, el director de NAFIN, manifestó que en los años 90 muchos de los jóvenes que se encontraban en el auditorio “Joaquín Lanz Paullada” de la Universidad Autónoma de Campeche no habían nacido, por lo que les dijo que México está cambiando pese a la desconfianza en general que hay hacia los gobernantes y diputados.

Apuntó que la desconfianza también se centra en las empresas, ya que muchas personas no se quieren asociar por lo que aun continua el 99 por ciento de las compañías familiares que existen en el país “tanto chiquitas como grandototas”.

Señaló que la desconfianza es incluso entre la misma población, cuando en otras naciones como Estados Unidos, el corporativo quizá siga siendo dueño una familia con el 10, 90 o 100 por ciento de las acciones, pero quienes se encargan del manejo de la empresa son profesionales.

Consideró que una forma de ir generando confianza es en los mecanismos nuevos en donde los jóvenes se quedan en un domicilio cuando viajan de Entidad a Entidad o de país a país, sin pagar un hotel, lo que permite confiar en el otro.

Por lo que subrayó que su propuesta es que se asocien no solo porque es más fácil el acceso al crédito, sino también porque se pueden generar ideas que repercutan en acciones benéficas para la empresa.

Ejemplificó que si tres personas quieren poner una fonda se pueden asociar y cuentan con un local más grande, mayores recursos y equipo que les permita dar un mejor servicio.

En cambio, Chanona Echeverría destacó que se trabaja en estrecha coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico para generar el empleo que pide el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

También destacó que es de interés del ejecutivo el tema de los jóvenes y su acompañamiento para darle respuesta a cada una de sus peticiones y para ello el trabajo conjunto entre diversas instancias gubernamentales para dar respuesta a la población juvenil del país.

Significó que solo de esta forma se pueden enfrentar los desafíos y retos ante una sociedad en donde se deben diversificar las actividades ya que ningún muro puede impedir el contacto y la comunicación que se logra de manera instantánea con las redes sociales.

“Nacimos en una generación que creció sin fronteras ante la digitalización de los medios”, insistió.

Los recursos que se entregaron fueron para 106 jóvenes de los cuales a siete proyectos se le canalizaron cuatro millones 812 mil pesos, a 98 se les destinó 13 millones 445 mil pesos y solo a uno se le aprobó 497 mil 100 pesos.

Además por reembolso de interés se otorgaron a 54 emprendedores la cantidad de 162 mil 947 pesos.

Los proyectos se otorgaron a jóvenes de las comunidades de Campeche, Escárcega, Chiná y Alfredo V. Bonfil. WCV