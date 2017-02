Malentendidos mayoría de denuncias en contra de la CFE: Montero R.

Aunque a diario se presentan alrededor de 70 denuncias en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su gran mayoría resultan ser un malentendido, aseguró el delegado en Campeche de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Rafael Montero Romero, tras hacer un llamado a los campechanos a denunciar de manera formal el retiro de los medidores de energía eléctrica sin la autorización del propietario.

Asimismo, negó que exista alguna denuncia formal en contra de la misma CFE, luego de que por varias horas el área de la Fidel Velázquez se mantienen sin luz, porque hasta el momento ninguna persona lo ha hecho.

Recordó que la PROFECO funge como intermediario entre las instituciones y el consumidor, cuando no se le brinda el servicio o los productos.

El funcionario federal dijo que “necesitamos que los ciudadanos aprendan a poner sus quejas, que lo hagan con nosotros y que fundamenten lo que tenían, porque de ahí pasamos a la conciliación con CFE”.

Mencionó que actualmente cuentan con doble módulo de atención por parte de la CFE en la PROFECO, con el objetivo de darle mayor celeridad a este tipo de casos.

Asimismo, invitó a los campechanos a avisar cualquier situación debido a que les informaron que llegan camionetas de la CFE y quitan el medidor, no se puede quitar ningún medidor si no tiene la autorización del propietario.

Sobre las sanciones, comentó que se aplican “en el momento que determinamos obró de mala fe, con perjuicio del consumidor”. WM