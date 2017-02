Siempre hay otros: La otra disputa por el poder político

Nada es tan parecido a la ambición como el turbio panorama que se observa en el Estado de México, con sus asegunes, donde unos afirman es el laboratorio del 2018 y pueda que tengan razón.

Seis años después se han desarrollado resistencias; un par de nuevos partidos políticos, MORENA que es cachador literalmente hablando de un descontento silencioso.

Y el otro que no figura por tan pequeño que es, aliados de los denominados grandes, donde se ha sumado a la franquicia de López Obrador.

Los electores en este país donde la queja es parte recurrente de una cultura, que empuja de esta forma su único recurso para mostrar su inconformidad.

Después de lo sucedido en las pasadas elecciones en Veracruz, donde observamos más fuego cruzado que propuestas; más acusaciones que buenas intenciones; más de lo mismo, guerra sucia donde el pueblo no tiene opción.

Y al llegar al poder político la alianza híbrida entre panistas y perredistas, se están tensando los problemas, porque no hay un trabajo con miras a revertir los negativos dejados por el escapista de Duarte; al contrario, por vez primera un gobernador en funciones busca venganza con el penúltimo, Fidel Herrera, no quien cometió el peor despilfarro de que se tenga memoria en el país.

Miguel Ángel Yunes Linares ha mutado para ser hoy un controvertido personaje, que alimenta los medios de comunicación con noticias que son mitad verdad, mitad mentiras, y cuando ello sucede, se pierde el hilo conductor de las buenas intenciones, por cierto no mostradas en la campaña política.

Será que veremos una copia al carbón en el Estado de México, donde el aspirante priista ha quedado formalmente registrado como precandidato a la gubernatura, en esa tersa unidad que despliega su partido, alzando brazos de los hasta ayer rivales por el mismo sueño.

El lugar más poblado del país está hoy en una encrucijada electoral, porque hay un tercero en discordia. La lucha en principio sería etre el panismo y el priismo, pero Morena ha crecido de manera exponencial.

El PRD, sin alianza, vemos muy lejano que se pueda convertir en competencia, y el pleito entre panistas desgasta la selección del mejor candidato o candidata.

Ahora hasta el expresidente Calderón ha metido su cuchara, donde no lo llaman, pero hay que defender un método que a Margarita, la otra candidata, pero a la grande, le pueda servir en el selectivo final azul.

Entonces vemos una competencia abierta entre López Obrador y el priismo de Atlacomulco, porque a Delfina, el supuesto alfil del tabasqueño, no se le ha dejado ni hablar en los spots vía redes sociales.

Nada de lo que pase en las elecciones de junio próximo ahí, y en las alcaldías veracruzanas, marcará el derrotero del 2018 para Los Pinos. Esa es otra semilla que da otros frutos.

Sabedores que todos los días se empezarán a alimentar, pero sobre además a alinear las encuestas y sondeos de opinión, en la calle y vía telefónica, con quienes sean los financieros de esos acompañamientos que solo marcan negativos, no ganador.

Una elección muy cerrada, donde se han hecho a un lado Alejandro Encinas y Josefina Vázquez Mota, salvo que les garantizan esa alianza híbrida, que puede destronar el poder que ahora conserva el priismo en ese Estado.

Falta menos para tener todos los nombres de quienes se echarán flores marchitas, y obvio, el dispendio de recursos, que ya se pudo ver en el mitin-acarreo de los morenistas, que de eso han aprendido en los años recientes.

Millones y millones salpicarán a los patios traseros de la pobreza mexiquense, donde sálvese quien pueda de las verdades a medias, constándonos que el Estado de México se ha seguido desarrollando y modernizando, los últimos 11 años.

De un lado a otro llegarán los descuentos a futuro, los no pago de ahora, que puede colapsar las finanzas públicas locales; mucho ojo con lo que plantean en las ocurrencias, de esas insanas concurrencias de fatalidades.

En primera línea

Aumentó el impuesto predial, como el agua potable o las multas, en la Ciudad de México, donde López Obrador convoca a pagar lo del año pasado, no más. De llegar a la primera gubernatura de la capital un candidato de Morena, se está comprometiendo a respetar lo pactado.

Luego entonces el pleito es abierto del tabasqueño, en venganza por la salida por la puerta de atrás en el PRD. No vemos otra razón de semejante barbaridad.