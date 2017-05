De frente y de perfil: Se abren cartas en CDMX

Cuando faltan más de 15 meses para que los electores de la CDMX se estrenen como tales, los partidos asoman sus cartas para competir por el otrora Gobierno del Distrito Federal, convertido en Ciudad de México.

Contando con su propia Constitución, que da carácter de alcaldías a las agonizantes delegaciones políticas, la Ciudad de México es un apetitoso bocado que los partidos quieren para sí.

Perredistas, morenos, priistas, panistas y hasta verdes se regodean con la idea de que sus militantes alcancen la candidatura y se posicionen como eventuales triunfadores.

Desde que se realizan elecciones para que los ciudadanos de la capital del país eligieran a su jefe de Gobierno, los perredistas se enseñorearon en el gobierno local y nadie lo ha podido bajar de ahí.

Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas quien venció en las urnas a Carlos Castillo Peraza del PAN y Alfredo del Mazo González del PRI. En la segunda ocasión, Andrés Manuel López Obrador derrotó al panista Santiago Creel Miranda y al priista Jesús Silva Herzog.

El tercero en la lista del PRD fue Marcelo Ebrard Casaubon, quien aplastó a los candidatos del PAN, Demetrio Sodi de la Tijera y a la priista Beatriz Paredes Rangel.

Miguel Ángel Mancera Espinosa compitió con el emblema del PRD y sus asociados para vencer en un apabullante cómputo a la misma Beatriz Paredes Rangel, del PRI e Isabel Miranda de Wallace, quien compitió con los colores del PAN.

Por quinta ocasión los capitalinos elegirán a su máxima autoridad, quien gobernará la naciente Ciudad de México, a partir de 2018 y la sucesión de nombres se da, a partir del voraz apetito de los políticos.

Morenos y perredistas son los que, aparentemente, disputarán la victoria, basados en los resultados electorales del 2015, donde ambos partidos se repartieron las victorias, dejando unos cuantos espacios para priistas y panistas.

Las principales delegaciones son gobernadas por militantes de esos dos partidos, entre los que se encuentran Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón, entre otras.

Los panistas mantienen sus reductos de Migue Hidalgo y Benito Juárez y a los priistas les dejaron las pequeñas como Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

Basados en esos resultados, no resulta sorpresivo que los primeros en alzar la mano, para pasar lista de presentes sean, los perredistas y morenos que aspiran a la candidatura.

Se trata de nombres sumamente conocidos que aspiraron en el pasado a esa candidatura y de otros más que se han venido incorporando y buscando esa posibilidad.

Dentro de la militancia de MORENA son varios los aspirantes, todos ellos con el bagaje necesario para su aspiración.

La lista inicia con Ricardo Monreal Ávila, actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, donde derrotó a unos aguerridos perredistas. Monreal es el político con más cambios de partido.

Primero fue priista, luego perredista, se cambió al Partido del Trabajo y luego a Movimiento Ciudadano, para culminar como militante de MORENA; si es que no se produce otro cambio.

Monreal ya fue diputado federal del PRI, coordinador de la bancada de MC, senador del PRI, después volvió al Senado y se convirtió en coordinador de la bancada del PT, además de gobernador de Zacatecas, por parte del PRD.

Claudia Sheinbaum, actual delegada en Tlalpan, es uno de los personajes más cercanos al afecto de Andrés Manuel López Obrador, con quien ya colaboró en el Gobierno del Distrito Federal. Ganó los comicios en 2015 y pronto alzó la mano para definir sus aspiraciones.

Martí Batres Guadarrama es el dirigente de MORENA en la Ciudad de México y fue el primer presidente del partido a nivel nacional. Ya coordinó a los diputados del PRD en la ALDF y en la Cámara de Diputados, además de mantenerse como aspirante al gobierno capitalino desde hace tiempo. Ha sido funcionario de diversos gobiernos perredistas en la capital del país y perdió como candidato a delegado en Benito Juárez.

Hace seis años, Mario Delgado estuvo en la final de la candidatura perredista en la Ciudad de México, aunque fue bajado abruptamente por no crecer en las encuestas. Hoy es simpatizante de MORENA, aunque se mantiene dentro de la bancada perredista en el Senado de la República y no ha expresado su interés en entrar en la competencia , pero lo podría hacer en cualquier momento.

Del lado del perredismo no hay tantos aspirantes, aunque destacan dos de ellos que podrían representar una opción para el sol azteca. La primera es la dirigente nacional del partido, Alejandra Barrales Magdaleno, quien ya fue diputada local y coordinadora de su bancada en la ALDF, además de diputada federal y senadora. Compitió en la interna del PRD hace seis años, sin éxito y su paso por la dirigencia nacional del partido la ubica en el sitio exacto para obtener el respaldo necesario para ello. Barrales Magdaleno ya fue secretaria de Desarrollo Social en Michoacán y de Turismo y de Educación en la capital del país, por lo que su curriculum es amplio y con grandes posibilidades de que incluso encabece una coalición o alianza con otros partidos, incluido Acción Nacional, que de paso a una negociación de ambos partidos para la candidatura presidencial.

El otro aspirante perredista que se asoma, por el momento, es el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, quien concentra parte de la estructura partidista en la capital del país. Serrano mantiene el afecto del jefe de Gobierno, Mancera Espinosa y tiene construido a su grupo para cualquier eventualidad. Serrano ya fue secretario de Gobierno y conoce a la perfección el manejo y control de la Ciudad de México.

Por lo pronto esas son algunas de las cartas de los dos principales partidos con representatividad en la capital del país, luego analizaremos a los aspirantes de otros partidos.

ramonzurita44@hotmail.com