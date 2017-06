Desaparecen farmacias tradicionales o boticas

Son desplazadas por las grandes cadenas: Bacab

De las 50 farmacias tradicionales, con boticarios campechanos, que existían en la ciudad capital hasta hace 10 años, en la actualidad solo cuatro o cinco de ellas funcionan; se acabaron los medicamentos, como el jarabe de almendra con bálsamo de tolú, el aceite de ricino con sabor a frutas de la región, entre otros medicamentos que preparaban los propios farmacéuticos, como Ernesto “El güero” Segovia, en la botica San Nicolás de la calle 12 del centro histórico.

El presidente de la Asociación de Farmacias de Campeche, Miguel Armando Bacab Heredia, asegura que las grandes cadenas de farmacias o franquicias que expenden medicamentos similares y no de reconocidas empresas farmacéuticas, han ido mermado las ventas hasta en 30% y las otrora exitosas boticas de la ciudad capital han desaparecido.

Es obvio, dijo, que no se puede competir con las grandes cadenas que se han instalado en la ciudad, que además venden todo tipo de artículos que nada tienen que ver con el giro, como cigarros, frituras y hasta productos de la canasta básica, no únicamente medicamentos.

Indicó que en el caso de las farmacias tradicionales han bajado las ventas hasta en un 30 por ciento, porque las grandes cadenas ya no respetan la distancia de 500 metros que antaño se hacía para no caer en una competencia desleal.

Recordó que en años pasados los integrantes de la Asociación pugnaron porque no se abran farmacias a menos de 500 metros de otra, norma que tenía que regular el Ayuntamiento de Campeche, pero ahora se olvidaron del acuerdo.

LAS BOTICAS

Evocó que en “las farmacias tradicionales o boticas se podían adquirir preparados; aceite de ricino, aceite de oso, té de tila, entre otros, que ahora ya no se venden en las grandes cadenas”.

Expresó que entre un 10 a 15 por ciento de los medicamentos que expenden las farmacias tradicionales caducan, pues las de las grandes cadenas ofrecen hasta 30 consultas diarias en un turno, mientras que las tradicionales no tienen ventas.

Comentó que principalmente son las cadenas de las farmacias Yza y Del Ahorro las que se han instalado y con las que no se puede competir, por que adquieren medicamentos por mayoreo a un buen precio.

Reiteró que las autoridades municipales no se tomaron la molestia de regular, por lo que actualmente se encuentran a menos de la distancia correspondiente, y la Secretaría de Salud nada puede hacer porque cuentan con el permiso del Ayuntamiento.

“Solo le importa al Ayuntamiento que cumplan con el pago de los impuestos y a la dependencia estatal que cumplan con la normatividad, y no tienen ningún problema”.

LAS CADENAS

Algunas sucursales de farmacias Del Ahorro también han cerrado sus puertas, como la de la avenida Aviación con Gobernadores; la de Concordia con Aviación y la de la calle Veracruz con Colosio; no dicen el motivo del cierre y los inmuebles están vacíos y ya sin ningún logotipo.

El Ayuntamiento, no respondió el porqué de esos extraños cierres, pese a que fue solicitada una entrevista al titular de la Unidad de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, Roberto Cuevas Noriega, respecto a las licencias de funcionamiento. Esta fue negada con el argumento de “que se encontraba en reunión”.

Como acostumbran, la secretaria del funcionario municipal pidió al reportero el número de teléfono celular con el compromiso de que informaría la hora de la entrevista, pero hasta el cierre de la edición no se comunicó con el representante de este medio de comunicación. DSL